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小胖的生日

蔡鎧宇（密西根州）

明天就是我們最小的妹妹「小胖」的六歲生日。因為明天我要上學，所以我認真地花了整個晚上做小胖的生日禮物。

我正在做禮物的時候，忽然聽見一個大叫聲。我奔跑到樓下查看，原來是我們全家人為了「好消息」跳上跳下、驚喜歡呼──── 明天的天氣預報說會下雪和結冰，所以明天學校停課。太棒了！現在我們有一整天可以慶祝小胖的生日了。

第二天，我早上十點起來，感覺好舒服，因為平常我的起床時間是早上六點四十五分。我一看到小胖，就一邊對她說「生日快樂！」一邊抱抱她。我們早上吃了大妹為小胖做的藍莓蛋糕，又甜又溫暖。

下午吃了美味的三明治以後，我們就去小胖最喜愛的速食店：麥當勞

我們為她買了一些薯條和巧克力牛奶，小胖非常愛薯條，所以每一年她的生日，我們都會去麥當勞買薯條。這次她也非常滿意。

到了晚上時，我們吃了爸爸特地為了小胖而做的炸豬排，這是小胖要求的生日晚餐。晚餐後，我們先打開禮物，再唱生日快樂歌。大妹送給小胖一個蛋糕，哥哥做了一個遊戲，媽媽給她一個玩具銀行，而我則是幫她畫了六張可愛的圖：熊熊、排球、薯條貓熊、音符，還有她的名字。

哇！小胖真有福氣！

麥當勞 牛奶

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