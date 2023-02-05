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有你真好

陳泰霖（紐約，長島慈濟人文學校）

我六歲那年，跟媽媽的慈濟樂團回台灣巡迴演出，當時我參觀了在台北的靜思書軒，看到那邊有五、六歲的小志工在幫忙。我非常羨慕，一直跟媽媽說我也想當小志工。但因為我們不住台灣，所以沒辦法當小志工。回到美國以後，讓我苦苦等了六年，終於聽說紐約慈濟會所要招攬小志工，我當然義不容辭第一個報名，等了六年終於讓我等到了！

「靜思」是證嚴法師出家前的自號，師公上人是為了提醒自己時刻能靜心思考，而靜思書軒就是師公上人一個不變和堅持的初心。書軒裡面賣的東西，如環保碗筷、杯子、日常用品、書籍等等，都是在提倡節能減碳、疼惜大地、愛護地球並做好身心修養。我在那邊工作時，師姑們常常教我這些產品的用途，例如香積飯，是把飯煮熟以後將裡面的水份抽乾，在賑災的時候可以不用生火煮飯，只要放一些水等幾分鐘後就可以吃。我在靜思書軒裡學到了用茶水招待客人、介紹產品、產品的擺設、搬運、結帳、清潔，以及上人的法—靜思語。

在書軒工作，我特別感謝那邊的師姑、師伯們，他們教會我許多東西。我特別感謝師公上人，他的靜思語給我很多智慧，讓我能夠「法人心、法人行」。感恩有慈濟書軒陪伴我一路成長，有你真好！

趙浩賢（紐約，長島慈濟人文學校）

爸爸、媽媽謝謝您！如果沒有您們就不會有我，如果沒有您們，我就不會快樂地成長。

有時我需要您們教我做功課，如果沒有您們的教導，功課會很難完成。沒有您們，我會沒有東西吃，也不會有我最喜歡的點心吃。

謝謝妳，妹妹！如果沒有妳，我會很孤獨，因為會沒有人和我一起玩。如果沒有妳，就沒有人和我一起笑，沒有人和我一起畫畫。

謝謝你們！有你們真好！

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