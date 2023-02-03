今年冬天，我參加了為期五天的校外教學，老師帶我們去Santa Cruz Outdoor Education。

到那裡的時候，老師先帶我們去看我們要住的房間，總共有十二個孩子一起住同一間房間，另外有三個八年級大哥哥要協助老師，他們也跟我們一起住。房間裡面有八個上下鋪，我選擇睡在下鋪，因為睡下鋪不用爬來爬去，這樣要上廁所的時候比較不麻煩。

住在那裡，我們要吃活動主辦方準備的食物。我的朋友覺得不好吃，但是我覺得他們提供的伙食很好吃。比如，我吃了很多煎餅、墨西哥 餅，還有照燒雞肉飯。老師告訴我們不可以浪費食物，所以我們把食物全部都吃光光了。

我很喜歡在那裡的活動。我記得第一天的活動，我們去森林散步，走了一個小時。

我發現到處都是香蕉蟲，我覺得牠們很可愛，可是當我的朋友親了香蕉蟲，我覺得很噁心。

那天我們還學了地球舞，老師教我們其他國家的各種傳統舞蹈。學完以後，我們一邊跳舞，一邊唱歌，相當快樂。

第四天的時候，我們去了海邊的Tidepool潮間帶水池。在那裡，我看到了很多海星，還有螃蟹。最讓我印象深刻的是，我看到海星居然在吃一隻螃蟹！除此之外，我一個人跑去跳石頭，也讓我覺得有趣又好玩。晚上睡覺的時候，我的營地輔導員不僅為我們唱歌，還說故事給我們聽，然後才跟我們道晚安。

校外教學結束的那一天，我難過地哭了，因為我很捨不得跟我的營地輔導員分開，還有因為校外教學的活動真的非常好玩。

這是我在五年級時最快樂的活動，我希望在我中學的時候，也能有好玩而且難忘的校外教學。