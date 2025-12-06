我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

面對氣候挑戰台衛福部推醫療永續 首度與澳洲合作一年訓練種子教師

記者翁唯真／台北即時報導
衛生福利部今年與澳洲代表處合作，首度推出為期一年的「永續與健康種子教師培訓課程」，聚焦氣候變遷帶來的健康挑戰，期望在台灣醫療體系內培養具永續專業的種子人才。（記者翁唯真／攝影）
衛生福利部今年與澳洲代表處合作，首度推出為期一年的「永續與健康種子教師培訓課程」，聚焦氣候變遷帶來的健康挑戰，期望在台灣醫療體系內培養具永續專業的種子人才。（記者翁唯真／攝影）

台灣衛福部今年與澳洲代表處合作，首度推出為期一年的「永續與健康種子教師培訓課程」，聚焦氣候變遷帶來的健康挑戰，期望在台灣醫療體系內培養具永續專業的種子人才。衛福部次長林靜儀表示，此次訓練在培育醫院內可推動永續措施的核心人力，讓台灣醫療體系也達永續。

台灣醫療領航課程─建構氣候韌性醫療體系（PETALS）工作坊今辦理啟動典禮，課程聚焦「氣候變遷、永續與健康」等核心主題，參與25名學員皆需完成長達一年超過300小時線上課程，並參加四次實體工作坊，及到澳洲實地考察。

林靜儀受訪表示，台灣與澳洲都面臨相當類似的問題，醫療體系醫療人力短缺、極端氣候衝擊增加、環境對健康風險升高等共同挑戰，因此推動永續並非單純節能減碳，而是從醫院營運、設備汰換、資源運用到人力管理的全面盤點，這些項目環環相扣。

林靜儀說明，目前部立醫院已展開全面碳盤查，並優先協助改善老舊設備，例如有醫院更新高耗能的冷氣系統，不僅能降低能耗並讓工作環境更舒適，其中省下電費更是有感；而藥品永續也是重要面向，本國已有多款相同藥品能供應，將鼓勵醫院優先採購國內產品，以降低國外藥品運輸產生的碳足跡，同時提升台灣藥品供應韌性。

「節能減碳不只是把紙的兩面都拿來用而已」，林靜儀表示，感謝各醫院在繁忙工作下仍投入長期訓練，未來也會持續與醫院與國際合作夥伴攜手，建立更完善的永續推動模式。

澳洲 氣候變遷 電費

上一則

乳房腫塊會滑動沒事？7旬婦拖十年罹乳癌 醫示警常見迷思

延伸閱讀

美防部批准AUKUS安全協議 澳洲15年內將買3艘核潛艦

美防部批准AUKUS安全協議 澳洲15年內將買3艘核潛艦
中國海軍艦隊進入澳洲北部海域 澳軍密切監視

中國海軍艦隊進入澳洲北部海域 澳軍密切監視
台封小紅書非特例 Meta關數十萬澳洲青少年帳號

台封小紅書非特例 Meta關數十萬澳洲青少年帳號
依澳洲社群禁令 Meta：開始下架未滿16歲帳號

依澳洲社群禁令 Meta：開始下架未滿16歲帳號

熱門新聞

英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08
一名中年女性分享自己靠練習瑜珈，心態和容貌轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Berna）

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

2025-12-05 19:06
居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
最容易讓小孩成癮的超加工食品，第一名為香腸、熱狗。示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

最易成癮超加工食品 不是洋芋片而是「這食物」 多吃恐增失智風險

2025-12-03 19:14
研究顯示，高纖飲食有助腸道保養，減少罹患大腸癌風險。(圖／AI生成)

小心4惡習讓大腸癌上門 營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

2025-11-27 18:53

超人氣

更多 >
英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平
3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣

資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣
搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利