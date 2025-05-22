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台大研究曝憂鬱症致病新基因 專家：可發展篩檢延緩發病

記者林琮恩／台北即時報導
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台大公衛學院流病及預醫所教授郭柏秀近期完成一項跨人種研究，分別蒐集500萬、290萬樣本，辨識出697個基因位點與憂鬱有關、298個與躁鬱症有關。（記者林琮恩／攝影）
台大公衛學院流病及預醫所教授郭柏秀近期完成一項跨人種研究，分別蒐集500萬、290萬樣本，辨識出697個基因位點與憂鬱有關、298個與躁鬱症有關。（記者林琮恩／攝影）

研究顯示，憂鬱症、躁鬱症與基因相關。但國內精神科醫師觀察，現有20多種精神疾病治療藥物，對3分之2臨床病人首次治療無顯著效果，原因是過去藥物開發多著重歐美人種。台灣台大公衛學院流病及預醫所教授郭柏秀近期完成一項跨人種研究，分別蒐集500萬、290萬樣本，辨識出697個基因位點與憂鬱有關、298個與躁鬱症有關。學者建議，未來可發展藥物及篩檢，幫助疾病治療並延緩憂鬱症發生。

郭柏秀說，情緒障礙造成嚴重疾病負擔，導致過早死亡或健康傷害，民眾無法執行既有功能，連帶造成勞動力下降、家庭功能損失，而根據統計，憂鬱症與躁鬱症，占各項精神健康狀況一半，對社群、社會造成重大影響；情緒障礙不分年齡都會發生，在15至24歲中比率最高。已知危險因子包括體質、壓力、睡眠等。

研究顯示，全球憂鬱症盛行率約15%，疾病受社會、生活型態、環境因子影響，遺傳影響估計約30%至40%；躁鬱症盛行率2.4%，危險因子同樣包括社會、生活型態、環境因子等影響，遺傳影響估計為60%至80%。郭柏秀說，團隊最新研究分別辨識出697與憂鬱症有關，298個與躁鬱症有關遺傳位點，比既有研究多出4倍。

郭柏秀表示，進一步分析憂鬱症相關基因位點，發現部分位點現有藥物已可用於治療，但有部份位點治療機轉，可利用過去治療慢性恐慌、抗癲癇藥物或猝睡症藥物等加以抑制；與躁鬱症有關基因群，則被發現可同時在腸道內分泌細胞與胰臟細胞作用，這與過去研究發現，躁鬱症病人罹患腸胃疾病、糖尿病機會比一般人多出2倍的現象相符。

台大醫院心身醫學科主任陳錫中表示，憂鬱症患者第一次使用藥物，僅3分之1患者復原，3分之2患者必須換藥或合併使用不同藥物，表示現有藥物作用機轉無法解決憂鬱症致病原因，現行20多種藥物，致病機轉多針對相似基因變異，此研究讓臨床醫師看見未來希望。不過，憂鬱症發生除基因以外，也與飲食習慣、個性、教養、成長過程有關，面對壓力方式不同，也會影響憂鬱症是否發生。

工研院副總莊曜宇表示，了解基因是健康管理第一步，研究結果除有助於發展專屬亞洲人的精神疾病治療藥物，也可發展基因檢測，幫助臨床醫師了解病人憂鬱傾向高低，雖然並非每位病人都需要用藥，但得知自身基因風險高的民眾，會更有誘因調整生活型態，多運動、減少生活壓力、健康飲食等，雖不見得可完全預防疾病發生，但預期可延緩發病。

工研院副總莊曜宇（右一）表示，了解基因是健康管理第一步，研究結果除有助於發展專屬...
工研院副總莊曜宇（右一）表示，了解基因是健康管理第一步，研究結果除有助於發展專屬亞洲人的精神疾病治療藥物，也可發展基因檢測，幫助臨床醫師了解病人憂鬱傾向高低。（記者林琮恩／攝影）

憂鬱症 糖尿病

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