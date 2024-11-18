人類10年後壽命少1.8年 別小看抗生素抗藥性威脅

衛福部疾管署呼籲，面對抗生素抗藥性威脅，各界應謹守「四不一要」，不主動要求抗生素、不隨便自己買抗生素吃、不吃他人的抗生素、不隨便停藥、以減少抗藥性細菌傳播。示意圖。（123RF）

濫用抗生素恐出現抗藥性影響治療，世界衛生組織（WHO ）於2019年將抗生素抗藥性列為全球十大健康威脅之一，據估計，全球每年約500萬人死亡與抗生素抗藥性感染相關，若持續惡化，估計2035年全球平均壽命將縮短1.8年。台灣衛福部疾管署呼籲，各界應謹守「四不一要」，不主動要求抗生素、不隨便自己買抗生素吃、不吃他人的抗生素、不隨便停藥、以減少抗藥性細菌傳播。

抗生素抗藥性若持續惡化，至2050年經濟損失可達GDP的2至3.5%。WHO以每年11月18至24日為「世界抗生素周」，今年以「Educate. Advocate. Act now.（教育、提倡、立即行動）」為宣傳主題。疾管署與醫院評鑑暨醫療品質策進會於今天舉辦「2024年世界抗生素周」響應活動。

疾管署表示，抗生素抗藥性影響人類、動物、植物和環境的健康，為降低抗生素抗藥性對國人的威脅，強化政府部門醫藥、食品、農業等三方跨單位合作。衛福部及農業部將自明年起共同推動「國家級防疫 一體抗生素抗藥性管理行動計畫」。

該計畫以防疫一體（One Health）為架構，期透過「建立和發展國家抗生素管理協調機制」、「確保動物用、人用之抗生素源頭及流向管理」、「提高民眾及醫療專業人員認知」、「優化醫療照護感染預防和控制」、「推動抗生素抗藥性整合性共同監測與風險評估機制」，共有五大策略強化抗生素抗藥性防治及提升醫療照護機構感染管制效能。

疾管署指出，為響應世界抗生素周，以「四不一要，Here we go！」為主題，由政府醫藥衛生、食品、農業相關單位、專業學會與醫療院所共同響應，以「防疫一體（One Health）」概念，將攜手合作共同落實抗生素管理及感染管制，齊心協力遏制抗藥性問題。

疾管署呼籲不同領域的專業人士、機構及社會大眾協力預防抗生素抗藥性，配合政策，從教育、行為改變等層面共同努力，達成抗藥性防治的整體目標。疾管署強調，大家應保持健康的生活習慣、加強手部衛生、依建議接種疫苗 、正確使用抗生素。此外，也歡迎醫療院所以影音或多元化方式辦理相關響應活動，向大眾宣導防範抗生素抗藥性的重要性，守護民眾健康。