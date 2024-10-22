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山陀兒後首例 8旬男染「類鼻疽」住院不到1周亡 沒碰過汙泥

記者林則澄／台北即時報導
颱風「山陀兒」過境後，高雄市已有3例類鼻疽，其中80多歲男子生前具有多重慢性病史，並無汙水、淤泥接觸史，住院不到1周死亡。（記者沈能元／攝影）
颱風「山陀兒」過境後，高雄市已有3例類鼻疽，其中80多歲男子生前具有多重慢性病史，並無汙水、淤泥接觸史，住院不到1周死亡。（記者沈能元／攝影）

台灣衛福部疾管署22日指出，颱風「山陀兒」過境後，高雄市已有3例類鼻疽，其中上周新增的2例個案，包括70多歲男子、80多歲男子。防疫醫師林詠青表示，死亡的80多歲男子生前具有多重慢性病史長期臥床，並無汙水、淤泥接觸史，研判是因吸入相關病菌後感染類鼻疽，因肺炎及自身慢性疾病不幸死亡。

疾管署表示，今年台灣已累計98例本土類鼻疽確定病例，其中57例65歲以上、31例50至64歲，分布縣市以高雄市74例為多，其次為台南市10例、屏東縣4例和台中市4例，還有69例於凱米颱風後1個月內發病，3例於山陀兒颱風後發病，及18例死亡個案，為2001年來同期最高。

林詠青表示，颱風山陀兒後，高雄市上週新增2例後本土類鼻疽病例，其中1例70多歲男性具有慢性病及汙水、淤泥接觸史，目前仍醫院住院治療中，另外1例80多歲男性因有多重慢性病史，常因呼吸困難、肺炎頻繁住院，並長期臥床，10月7日再次出現發燒、呼吸喘，就醫住院並採檢發現流感、新冠陰性，抽血發現白血球、發炎指數上升，後來給予抗生素治療，10月13日因肺炎及自身慢性疾病併發敗血症不幸死亡。

疾管署說明，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，潛伏期平均為9天，短則數小時，亦可長達21天，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，且常為吸入性感染，於颱風後一個月內確診個案增加。

疾管署指出，颱風過後為類鼻疽疫情高峰，1個月內仍有機會出現個案，且近期持續有颱風生成，外圍環流可能帶來大量降雨，民眾颱風天應儘量待在室內並避免開窗及建議於室內外皆佩戴口罩，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴，並應做好其他個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。

疾管署提醒，感染類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，而常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需盡速以適當抗生素治療。

請民眾務必留意自身健康狀況，如出現疑似症狀時，尤其糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，感染後重症機率較高，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以及早診斷獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應儘速評估給予抗生素治療並於24小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。

癌症 暴雨 疫情

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