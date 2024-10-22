山陀兒後首例 8旬男染「類鼻疽」住院不到1周亡 沒碰過汙泥

颱風「山陀兒」過境後，高雄市已有3例類鼻疽，其中80多歲男子生前具有多重慢性病史，並無汙水、淤泥接觸史，住院不到1周死亡。（記者沈能元／攝影）

台灣衛福部疾管署22日指出，颱風「山陀兒」過境後，高雄市已有3例類鼻疽，其中上周新增的2例個案，包括70多歲男子、80多歲男子。防疫醫師林詠青表示，死亡的80多歲男子生前具有多重慢性病史長期臥床，並無汙水、淤泥接觸史，研判是因吸入相關病菌後感染類鼻疽，因肺炎及自身慢性疾病不幸死亡。

疾管署表示，今年台灣已累計98例本土類鼻疽確定病例，其中57例65歲以上、31例50至64歲，分布縣市以高雄市74例為多，其次為台南市10例、屏東縣4例和台中市4例，還有69例於凱米颱風後1個月內發病，3例於山陀兒颱風後發病，及18例死亡個案，為2001年來同期最高。

林詠青表示，颱風山陀兒後，高雄市上週新增2例後本土類鼻疽病例，其中1例70多歲男性具有慢性病及汙水、淤泥接觸史，目前仍醫院住院治療中，另外1例80多歲男性因有多重慢性病史，常因呼吸困難、肺炎頻繁住院，並長期臥床，10月7日再次出現發燒、呼吸喘，就醫住院並採檢發現流感、新冠陰性，抽血發現白血球、發炎指數上升，後來給予抗生素治療，10月13日因肺炎及自身慢性疾病併發敗血症不幸死亡。

疾管署說明，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，潛伏期平均為9天，短則數小時，亦可長達21天，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，而颱風後因強風暴雨 易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，且常為吸入性感染，於颱風後一個月內確診個案增加。

疾管署指出，颱風過後為類鼻疽疫情 高峰，1個月內仍有機會出現個案，且近期持續有颱風生成，外圍環流可能帶來大量降雨，民眾颱風天應儘量待在室內並避免開窗及建議於室內外皆佩戴口罩，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴，並應做好其他個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。

疾管署提醒，感染類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，而常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需盡速以適當抗生素治療。

請民眾務必留意自身健康狀況，如出現疑似症狀時，尤其糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症 或免疫功能受損者等高風險族群，感染後重症機率較高，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以及早診斷獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應儘速評估給予抗生素治療並於24小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。