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台今年首例母嬰垂直染李斯特菌 媽媽吃了這東西但難釐清

記者沈能元／台北即時報導
疾管署疫情中心主任郭宏偉說，今年截至5月6日，台灣累計51例李斯特菌症確定病例，患者以60歲以上個案為多，占78%，其中1例為出生未滿1個月的新生兒。（記者沈能元／攝影）
疾管署疫情中心主任郭宏偉說，今年截至5月6日，台灣累計51例李斯特菌症確定病例，患者以60歲以上個案為多，占78%，其中1例為出生未滿1個月的新生兒。（記者沈能元／攝影）

台灣衛福部疾管署7日公布今年首例新生兒母嬰垂直傳染李斯特菌症個案。疾管署表示，個案母親於今年4月中旬、懷孕34周因發燒、倦怠與腹痛就醫，白血球及發炎指數偏高，後因胎心音異常、羊膜破裂等症狀，進行緊急剖腹產；女嬰出生即活動力不佳及臉色蒼白，收治於新生兒加護病房，母嬰經檢驗通報後確診，研判為母嬰垂直傳染。

疾管署預防醫學辦公室主任林詠青表示，經疫情調查了解，案母懷孕期間，沒有旅遊史、曾食用生菜沙拉、切片水果及隔餐食品等生食與即食食品，但李斯特菌症潛伏期較長，可能感染源經評估較難追溯釐清，目前母親、女嬰均住院兩周已康復出院。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依據資料顯示，今年截至5月6日，台灣累計51例李斯特菌症確定病例，僅略高於2020與2022年同期，分別為46例與47例，整體趨勢與往年相較無明顯上升，仍以60歲以上個案為多，占78%，其中1例為出生未滿1個月的新生兒。

疾管署副署長曾淑慧指出李斯特菌症自2018年列為第四類法定傳染病，累計病例中，男性病例數略多於女性，並以70歲以上個案為多，占47%，其次為60歲到70歲，占24%，另新生兒個案(出生未滿1個月)累計14例，其中出生至發病日日距小於3日(含)者占93%。

林詠青說，李斯特菌普遍存在於泥土、汙水、蔬菜、市售肉品，也可存在於部分無症狀的人類、哺乳類動物及鳥類腸道，主要經由食用遭汙染的食物感染，國內曾於經包裝的即食肉品檢出此菌，另生魚片、生菜沙拉、切片水果、沒有消毒的乳製品、沒有加熱的隔餐剩菜，也是高風險食品。潛伏期通常為21天，期間為3至70天。

林詠青表說，患者感染後的病況嚴重程度視感染者之免疫狀況而定，免疫力正常者不易受到感染，或是感染後僅出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，對年長者、免疫力低下者、孕婦、胎兒及新生兒可能引發侵襲性感染，可導致敗血症及中樞神經系統感染，伴隨死亡風險；若孕婦感染，可能會造成流產、死胎、早產，或是於生產時感染胎兒，引起新生兒侵襲性感染。

疾管署副署長曾淑慧呼籲，李斯特菌可於冰箱冷藏(4℃)環境下持續生長增殖，需加熱至72°C以上才能殺死。李斯特菌症目前無疫苗可預防，民眾應落實於飯前洗淨雙手、食物澈底煮熟，避免生飲生食，食物貯存、烹調及製備過程應避免生熟食交叉汙染。

曾淑慧提醒，特別是婦女於懷孕期間，應做好個人飲食與手部衛生，避免食用即食肉類加工品、剩菜及生菜沙拉等，或於食用前充分加熱；若有發燒、頭痛、噁心、腹瀉等症狀，請儘速就醫；醫療院所遇有疑似個案，應於72小時內通報，以利衛生單位採取防治措施。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw/)或撥打防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

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