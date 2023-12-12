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F.I.R.阿沁妻子罹厭食症體重不到30公斤 醫師：親友需注意3件事

記者賴昀岫／台北即時報導
花花在Instagram上提到，自己今年後半年罹患了厭食症。（本報資料照片）
花花在Instagram上提到，自己今年後半年罹患了厭食症。（本報資料照片）

F.I.R.吉他手阿沁妻子「花花」李汶靜，自曝罹患厭食症，體重一度掉到只剩29公斤，並伴隨掉髮等現象。醫師指出，厭食症以女性為多，特別集中在青少女，厭食症患者會出現身體形象混亂跡象，即使外界認為已經很瘦，但當事人仍認為不夠，持續採偏執飲食，此時親友可協助做三件事，陪伴、鼓勵就醫、不逼迫患者進食。

花花於社群媒體上自曝，她近期罹患厭食症，她曾盡可能逼自己吞食物，但最多也只有5小口，因為當她吃第一口就想吐。身心科醫師嚴肅地告訴她，情況有點不樂觀，必須轉診至大醫院。當時她的體重僅剩29公斤，還出現停經、嘔吐、頭暈、昏睡等症狀，其中，掉髮的副作用讓她最有感，所幸在積極療養下，體重已回到33公斤。

林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘說，厭食症常發生在女性身上，特別是國、高中階段的青少女，如藝術及舞蹈相關科系學生、模特兒、明星等，多在乎他人對身材評價，或重視在鎂光燈下的表現者。

厭食症患者會有身體形象混亂情形，即周邊朋友都認為患者身材已經很瘦，仍自我判斷「太胖」，只要吃東西就會覺得很罪惡，嚴格控制飲食到「過度偏執」的程度。

張家銘說，多數厭食症患者伴隨著憂鬱症傾向，有些厭食症患者是先有憂鬱症，再演變成厭食症，有些則反之，不過多數是憂鬱症與厭食症兩者同時發生。厭食症屬於一種心理影響生理的疾病，厭食症的患者，少部分會採取「催吐」的方式，讓食物不被身體吸收，因長期反覆催吐，使消化道有灼傷症狀。厭食症導致體重過輕或嚴重營養不良，身體的代謝運作則會受到影響，進而讓體質出現變化，如月經不來、掉髮、慢性疲憊、行動力降低等。

治療厭食症，需從生理與心理同步治療，若患者已經因營養不良，影響到身體免疫力，或需要給予營養素維持身體運作，此時需住院一段時間，訂定飲食計畫，逐步補充營養，慢慢恢復體重，同時也得搭配認知行為治療，改善過度負面的情緒。

幫助厭食症患者恢復正常飲食，親友的陪伴與鼓勵能幫助患者盡快走出陰霾，特別是患者在就醫的期間，親友得先知道，這條恢復的路不是一、兩天就能達成，親友千萬不能急，別一直逼迫患者「吃東西」，不斷逼迫恐會引發反效果。

憂鬱症 社群媒體 免疫力

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