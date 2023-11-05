生前診斷與死後分析高達4成不同 台灣腦庫將發揮此功能

「台灣腦庫」5日在台大醫學院正式揭牌成立，台灣腦庫協會理事長謝松蒼（右）、監事李立仁（左）在零下80度的儲存庫前，向媒體記者介紹儲存流程。（記者許正宏／攝影）

台灣腦庫5日正式揭牌，為國內腦科學研究開展的重要里程碑。台灣腦庫協會理事長、台大醫院神經部主治醫師謝蒼松說，全球目前共有150個腦庫，分布在美國、澳洲 、歐洲、日本等地，成立腦庫是一個國家國力的象徵。捐腦同時「利他又利己」，依美國腦庫研究分析顯示，約4成捐腦病人，生前的臨床疾病診斷與往生後的病理診斷，兩者完全不同，若以腦庫資料進一步研究，可以回饋給其他的病人及家屬。

台灣為何要成立腦庫？謝蒼松表示，腦庫成立是有意義的，台灣有許多退化性疾病、罕見疾病，具有特殊的基因型，以他研究的「類澱粉神經病變」，台灣人的基因突變與外國人完全不同，即便取得外國人的腦組織進行研究，還是沒辦法回答台灣人致病的問題。

如同一名霍普金斯大學醫學 院教授，在1980至1990年代，經腦庫中的腦組織研究發現，失智症病患大腦內的乙醯膽鹼神經細胞較正常人少，歷經十年研究藥物問世，如今失智症患者可以服藥，延緩病情惡化。謝蒼松說，國內如小腦退化疾病、漸凍人等大腦神經罕見疾病，這些都是無解的病，若經過研究，有機會了解新的致病機制，就有研發新藥的機會，「這是病人最大的期待」。

捐腦同時也是「利他、利己的行為」。謝蒼松說，依他國腦庫研究顯示，生前的臨床診斷及往生後的病理診斷，兩者是有落差的，甚至有些個案是完全不同，因此，如果可以捐贈的大腦進行完整的病理檢測 ，可以回饋給病人及家屬。

台灣腦庫協會常務監事、台大解剖學暨細胞生物學科暨研究所教授李立仁說，依霍普金斯大學研究研究指出，醫師診斷病情與病理解剖不同比率達40%，其中在美國可能是醫師誤診，而腦部病理科醫師可以回饋給醫師，於往後進行更精確的診斷。

李立仁指出，大腦捐贈者希望是僅進行皮膚、眼角膜的大愛捐贈，以及大體老師、健康人捐贈，但如果進行器官捐贈者，此時大腦都已腦死，不適合捐贈，或是罹患庫賈氏症患者，其腦組織具有傳染性，將會汙染研究器械，甚至研究人員也可能被感染，因此，也不適合捐贈。

謝蒼松說，如果民眾已簽署捐贈大腦同意書，在往生前的彌留階段，醫師會聯繫腦庫小組，當捐贈者往生後，就會前往取腦，取腦時間約1.5小時，還需要3至4小時進行分腦、切片，因腦式分常珍貴的組織，所以當需要研究時，就取一小片，如此才能有效利用。

李立仁說，台灣腦庫辦公環境溫度約保持攝氏20度、濕度為50%，以保持乾燥，當取得大腦後，將先從中間切成兩半，其中一半用福馬林浸泡防腐，約一個月待腦組織變硬後，再切片進行研究，而另一半是直接切成24至28片，立即放進攝氏零下80度的冰箱冷凍保存，目前「台灣腦庫」總共有3個冷凍保存冰箱，總計可存放150至180個大腦相關組織。