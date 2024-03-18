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理財Q&A／退稅款怎用？5個最佳方案

周芳苑

問：我今年報稅，退了不少稅，請問該如何善用？

答：一口氣得到一筆金額不小的退稅款，多半會拿去吃喝玩樂，辛苦一整年慰勞自己確實不錯，除此之外，這也不失為存錢增加儲蓄投資或者加強財務安全的大好機會。

專家認為，優先存款、償還債務是使用退稅款的上上策。

專為納稅人與報稅專家媒介的平台TaxCure創辦人科塞洛(Charlie Corsello Jr.)表示，如果有多出來的錢，儲蓄、投資或者還債幾乎是最佳安排，但是並非人人有條件這麼做。

假如一整年只有退稅款這一筆大額收入，可能會想趁機好好享用，只不過要妥善規畫、用對方法，科塞洛提醒，要享受、也要對自己負責。

針對專家列出以下善用退稅款的五個最佳方案

第一方案：建立應急基金

為避免遇到意外狀況時措手不及，應準備相當於三到六個月生活費的應急金，如果無法靠正常工資存款，便可用退稅款補充應急金。投資顧問公司Halbert Hargrove註冊財務規畫師兼助理財富顧問德萊恩(Tony Delane)表示，近來通膨居高不下、企業紛紛裁員，備有應急金以備不時之需非常重要。

第二方案：付清高利貸款

信用卡餘額或其他高利息債務的利息費用可能不斷增加，趁著有一筆退稅款趕緊償還餘額可省下利息費用，久而久之就可能有錢娛樂、買一些自己喜歡的東西。

第三方案：投資

德萊恩說，如果已備妥應急基金，也償付債務，接下來，把退稅款拿去投資是個好主意；目前是將多餘投入金融市場市場的好時機。此外，也可投入退休儲蓄，加碼存退休金，長期而言可增加報酬。

第四方案：善用退稅款以享稅賦優惠

財務諮詢業者Eisner Advisory Group資深稅務經理勞施(Alyssa Rausch)表示，明智善用退稅款可在來年報稅時享有稅賦優惠，假如現金流還算充裕，可考慮拿退款款購買居住州的市政債券，衍生的利息收入免稅，也可投入稅前 529計畫(529 plan)，增加的資金免稅，此外，將退稅款捐到慈善機構也可減稅。

第五方案：解決一直因成本而推遲的維修問題

趁著手頭有錢時想想看是否有因任何因成本太高而一直推遲的汽車維修問題？有沒有需要維修的家電用品？既然有退稅款，不妨用以解決這些待處理的維修問題。科塞洛建議，思考一下未來12個月內可能出現哪些大額支出？好比說，如果目前輪胎已磨損或烘乾機發出噪音，便可用退稅款換修，既可享受花錢樂趣、又可避免未來因為花大筆維修費而面臨財務壓力。

退稅款平均多少錢？

國稅局2月數據數據顯示，2024年平均退稅金額為1741美元，低於前一年的1997美元。

德萊恩說，申報所得稅之後，欠稅可能導致每月現金流吃緊、進而不得不在不合適的時候出售資產，甚至可能因短少補稅而被罰款；相對的，收到退稅款感覺很好，但是，這表示先前超額扣稅，而那些錢原本可攤用在其他地方，例如投入高收益線上儲蓄帳戶賺取高額利息。

退稅款金額高於或低於預期，如何處理？

如果原本對退稅金額有一個大概的預期值，實際收到的退稅款卻明顯高於、或者低於預期，務必查看預扣稅的設定或者向財務顧問諮詢，確保採行最佳策略。

科塞洛說，如果只有W2收入，大概沒什麼辦法增加退稅，但務必確保已申請所有可能的抵免和扣除額。然而，假如希望明年有更多退稅款，可考慮填寫新的W4表格並要求雇主按月從工資預扣更多所得稅。

退稅款未必越多越好。勞施說，每年持續收到高額退稅，應與雇主和稅務顧問討論是否該調整預扣稅款，一般而言，收到小額退稅表示每月預扣稅款適中。

無論退稅款多高，專家表示，應避免將這些錢放在毫無利息的支票帳戶；德萊恩說，如果打算將這筆錢放入應急基金或支付短期債務，可善用高息線上儲蓄帳戶，其支付的利息遠超過多數支票帳戶。

退稅 投資 儲蓄

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