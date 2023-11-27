理財Q&A／上髮廊整理頭髮 小費怎麼給？

問：請問在美國，到美容院洗髮、剪髮或者燙髮是不是都要給小費？給多少才恰當？

答：在美國，吃喝玩樂、食衣住行各式消費幾乎都要給小費，而專門提供美髮服務的商店中譯為沙龍(salon) 或者理髮店(barbershop)，每次消費的金額不小但也不大，依照行規，顧客不可避免的也要給小費。

給小費時，是否擔心自己給得不夠？或者怕遭白眼多給一些，又怕給太多了傷本錢？

媒體今日美國(US News)訪問美髮師，受訪者根據多年的實務經驗，針對該在什麼情況下給多少小費提供具體建議，非常值得參考。

1.是否必須給美髮師小費？

給小費是美容行業的慣例，專為名人提供服務的美髮師雷尼加(Cody Renegar)說，對美髮師來說，小費是很重要的收入，所以，通常顧客接受服務應該給小費。

但也有例外。假如對美髮師的服務不滿意，有些顧客不會給小費。曾經營美髮沙龍的業界老手賈維斯(Dawna Jarvis)經驗豐富，她說，顧客通常應該給美髮師小費，藉此對優質服務表達讚賞與感謝，但如果得到的服務低於一般水準、或者在預約消費的過程中遇到問題，可能覺得沒有義務給小費。

賈維斯說，有些美髮師寧可有顧客但沒有收到小費，也不要完全沒有半個顧客。

持有美容學位及專業執照的麥克(Wy Mac)曾經遇到顧客因為無力給小費而感到很尷尬，她個人的看法是，有些人如果實在負擔不起美髮服務本身之外的其他費用，她不希望這些人因為無力給小費就放棄美麗的髮型。

雖然或許有例外，但一般而言，上美髮沙龍前最好備妥小費。

2.該給多少小費？

一般來說，給美髮師小費大約是消費金額的20%。

賈維斯說，每個人給的小費金額不盡相同，但基本準則是總服務成本的15%至20%；在大原則下，每個顧客可根據服務品質、髮型師專業程度以及整體體驗決定金額。

麥克、雷尼加也表示，20%小費確實是業界慣例。

有時候碰巧獲得折扣優惠，若是這樣，小費計算依據是折扣前的真實成本(true cost)，好比說，某項服務原價400美元，當天獲得75美元折扣，雖然實支費用325美元，計算小費時應以原始價格400美元推估。

賈維斯認為，顧客獲得折扣，結果給小費時仍根據原價推估、而不是依折扣價位計算，讓人覺得格外體貼，對美髮師的能力和用心是一大肯定。

雷尼加補充，依真實成本的20%給小費是行業標準，因為，無論是否有折扣，美髮師付出的時間和精力沒有改變。

3.付小費該刷卡還是給現金？

關於小費應該刷卡或者直接付現金？每位美髮師喜好不同。

賈維斯的看法是，無論刷信用卡 或者付現金，同樣受歡迎，有些美髮師偏好收現金，因為直接又方便，另一些美髮師樂意接受刷卡。

雷尼加本人偏好收現金，主要是馬上拿到、而且可避免信用卡費用；她認為對多數美髮師來說，現金是首選，馬上可拿到手，如果接受刷卡，雇主往往會收取3%信用卡費用，20%小費將縮水為17%。所以，假如實在手頭沒那麼多現金，或許可多給一些分擔信用卡費用，也可嘗試Venmo、Apple Pay或Zelle等付款工具。

如果可行，最好詢問美髮師的偏好，這麼做會更體貼。

4.該不該給助理小費？

這一點也很值得留意；該不該給？給多少？怎麼給？

賈維斯說，針對助理，如果您在沙龍裡接受美髮服務時，他們的協助不可或缺，例如幫忙洗頭、在染髮過程中從旁協助等等，那麼，不妨額外給小費，對他們的貢獻給予認可，讓他們得到適當酬勞。