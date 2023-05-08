理財Q&A／對抗通膨 食品雜貨省錢20招

問：最近食品價格持續上漲，請問有沒有什麼省錢方法？

答：通貨膨脹略見緩和，但食品雜貨價格還是比一年前貴得多，根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)， 2023年全美食品消費價格較一年前大漲10.2%。

只要用對方法，還是可以控制食品雜貨支出。

專家列出20個省錢招術，包括提前規劃餐食、有時吃無肉餐、買特價商品、選購當季及當地食品、列採購清單、申辦忠實顧客會員、善用省錢程式和折扣券、不買預先處理或料理的食品、選對購物時間避免衝動買太多、食用罐頭及冷凍食品、趁便宜打折時多買一些、選擇私有品牌商品、比較單位價格、大量採購、避免浪費食物、注意減價消息、嘗試到新店面購物、申辦積點信用卡 、突破固定思維等等。

這些省錢招術有些是老生常談，有些鮮少被提及，有些則值得再三強調。

摘錄幾個重點如下：

第一：偶爾吃無肉餐。這是很少被提及的省錢方法。即使每周只吃一餐，靠著不昂貴的蛋白質和穀類代替肉品，也能省不少錢，例如先吃一碗豆類、米飯或其他榖類，再加上蔬菜、醬料或一點奶酪。網路上有很多素食食譜 ，也可參考書籍，例如「The Weekday Vegetarians」便是幫肉食者轉換為素食的專書。

第二：選購當地和當季食品。這種做法好處多多，尤其買當季蔬果，既新鮮又省很多錢，相反的，想方設法硬是要買非當季蔬果，必須遠距運送。成本驚人。

第三：嘗試罐頭及冷凍食品。專家提醒睜大眼睛 ，不要只看擺在顯眼位置的商品，擺在底層或頂層的商店品牌往往更便宜，此外可多留意低鈉和不含糖等添加劑的食品。由於罐頭和冷凍食品保存期很長，可多買一些存放。

第四： 不要買預製和包裝食品。這類食品固然方便，但羊毛出在羊身上，價格相對高，處理和包裝程度越小，成本越低，好比說買一整顆西瓜往往比切片西瓜便宜、買生米比煮熟的米飯便宜；除了價格考量，預製食品通常沒有自己在家煮好吃。

第五：選購私標商品(Private Label Products)。幾乎所有雜貨用品店都有自己的私家品牌商品，品質往往和知名品牌不相上下。美國消費信用諮詢公司(American Consumer Credit Counseling)產品行銷經理布拉克(Madison Block)指出，即使有人說便宜東西往往沒有好貨，但通心麵和芝士、餅乾和飲料大致上差不多。有些店家的私有品牌與店名一致，有些另外命名，例如克羅格公司(Kroger)除了有克羅格品牌商品，也有掛著Simple Truth、Private Selection 品牌的商品，好市多 (Costco)則有自有品牌Kirkland。

第六：申辦商店會員。如果經常光顧同一家商店最值得這麼做，申辦會員參加忠實顧客方案後，往往可享現金回饋、及早得知特價訊息，而且可能透過應用程式針對不同顧客提供個人化特惠。

第七：善用省錢應用程式及折扣券。可藉由第三方應用程式將各店優惠方案整併使用，例如Ibltta針對特定消費提供現金回饋，可與Meijer、克羅格、沃爾瑪(Walmart)等零售商忠實顧客方案連線，如果在未連結的商店購物，可事後上傳收據索取現金回饋；Ibotta、Fetch Rewards 及Checkout 51等省錢程式如同電子折扣券。此外，紙本折扣券還是派得上用場。

第八：善用積點信用卡。坊間不少信用卡針對雜物消費提供優渥的紅利積點，例如美國商業銀行(Bank of America)的Customized Cash Rewards card，持卡購買雜貨日用品可享2%現金回饋、批發店購物或自選類別消費回饋3%、其他消費一律回饋1%，而且不收年費。

美國運通(American Express)的Blue Cash Everyday Card也值得推薦，超市購物現金回饋3%，該機構另一張信用卡Blue Cash Preferred Card回饋比率加倍，年費95美元，不過，這兩張卡的高比例回饋以每年最初6000美元消費額度為限，超過該金額的回饋比例一律降為1%。高額現金回饋十分誘人，刷用時要理性控制，如果刷卡金額過高、無法當月還清，將累積大筆利息、拖累信用，得不償失。