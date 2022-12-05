理財Q&A／新瓶舊酒 現金填充法流行

問：最近社群媒體 談理財時，常出現「cash stuffing」一詞，究竟這是什麼？

答：這是Z世代年輕人(1997至2012年出生)最近很流行理財方法，根據意義可譯為「理金填充法」。

這種理財法的關鍵是，花錢或存錢都使用現金，而不是銷帳卡(debit card)、信用卡(credit card)，現金是最原始的財務工具，如今卻因年輕人偏好而添上新潮色彩，而且在抖音(TikTok)等社群媒體流行起來。

其實，這並非新點子，但在省錢策略日新月異、不斷變化之下，繞著現金打轉的作法反倒變成創意十足。

何謂現金填充法？

最普遍的作法是把錢裝入信封袋，每個信封設定一個支出類別，打算買雜貨的現金放入一個信封、水電費放另一信封，依此類推，可清清楚楚知道是不是有足夠錢支付某一類款項。

不過，在抖音和Instagram等社群媒體上，並非人人都使用信封，有些人把現金分類放入活頁夾，也有人塞入(存入)玻璃瓶，等到有緊急狀況需要錢、或者想衝動購物時，才將玻璃瓶打開，同理，可以把現金放入舊鞋、咖啡杯，甚至學老派人士放在床墊下。

換句話說，放錢的載具任君挑選，重點是藉此追蹤支出和存錢。

加州Oak View Law Group律師事務所消費金融律師兼首席律師所羅門(Lyle Solomon)步入社會初期收入微薄時曾採用現金填充法，他說，當時必須緊盯著每一分錢，確保每個月底收支平衡，現金填充法看似新流行，事實上很古老，而且真的有效。

為何Z世代流行？

現金可觸摸、可以數數兒、真正握在手裡，比起光有銀行帳號更覺得真實。

所羅門說，現金填充是很好的預算 和花錢方式，有助於抑制衝動支出、避免不知不覺累積信用卡債，而且清楚知道錢花到哪裡以及帳單已妥善處理，有助於免除心理壓力，對Z世代來說，即使轉而使用數位付款、開始刷信卡，現金填充法的理財習慣仍可延續一輩子。

新冠疫情是助長現金填充法風行的另一原因，大家在支出和預算方面更富創造力；此外，供應鏈問題和通貨膨脹也促使人們慎用現金，透過現金填充，自然會密切留意手中還有多少錢。

現金填充法優點

一、便於組織管理。把錢分類放入不同信封，一目瞭然，標註「雜貨」的信封或活頁夾中有錢，可能會用來買食物而不是其他東西。

二、有機會花更多時間管理預算。藉助銀行，一切自動化，反而沒有機會思考錢究竟流向何處，相對的，把錢分類放入信封或活頁夾，將有機會認真考量錢的去向，也許從中發現保險帳單過高、或者雜貨帳單太低，進而適度調整。

三、壓力較小。一旦比過去更能妥善理財、有把握不超支，便不會那麼焦慮。

現金填充法缺點

一、金錢欠缺保護。萬一著火、家裡被搶劫，所有錢將化為烏有；網路罪犯設法從銀行帳戶竊取資金，最終還是可以理賠、取回失去的錢。

二、花更多時間管理預算。帳單自動化可使帳單支付更容易、錯過繳款的機率也降低，採現金填充法比較不方便，要花更多時間打理。

三、身處數位化環境。到百貨公司購物，可將現金交到收銀員手裡，但每個月付租金、水電費、串流媒體服務等，多半要使用信用卡等數位工具，不適合從信封袋取現金出來支付。

四、沒有利息收入。如果儲蓄 帳戶利率3%、甚至更高，一味把現金放在身邊的信封或活頁夾內將失去可觀利息收入。

如果喜歡現金填充法，最好循序漸進採用，用來處理某些帳單或儲蓄。

稅務和匯款服務業者At Your Service辦公室管理員高根(Kat Goegan)以現金填充法作為儲蓄工具，她先從每次領薪水提取固定金額開始，10到20美元，金額不大，但讓她覺得安全，慢慢的她增加金額，即使少量積蓄也對她的情緒有很大幫助。

現金填充法主要目標是藉由預算並確保有安全積蓄以便開始養成良好財務習慣，如果進行順利，有助於解決非常古老的破產問題。