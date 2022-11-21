理財Q&A／今冬如何省瓦斯、電費？
問：電費和瓦斯費節節上漲，今年冬天該如何節省這些費用？
答：究竟什麼理由造成能源價格上漲？消費者的負擔有多重？該怎麼做才能取低費用？提前深思這些重點，今年或許比較可以安度寒冬。
1、今冬能源帳單有多貴？
美國能源信息署(The U.S. Energy Information Administration)預估，從今年10月到明年3月，全美平均每個家庭將支付931美元天然氣費用，比2021年增加28%，攤提下來，平均每個家庭每月費用約155美元；至於電費，預估每戶平均成本1359美元、相當於每月226.5美元，較前一年同期增加10%。
各地能源漲幅不一，預計某些地區的成本更高、某些地區成本較低；此外，如果冬季比美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA)所預測的更冷，價格更可能進一步波動和飆漲。
2、能源價格為何特別貴？
由於需求增加、供應有限，導致今年能源價格大幅上漲。今冬平均氣溫預計將比過去十年平均值略低，帶動能源需求，此外，1月份需求大再加上今年液化天然氣出口顯著增加，全美天然氣庫存創三年來新低。
2022年上半年，美國成為全球最大的液化天然氣出口國，其中64%天然氣被送往歐盟和英國。2022年前六個月與2021年最後六個月相較，全美液化天然氣出口增加12%，出口需求大增的主要驅動因素是歐盟承諾減少從最大供應國俄羅斯進口天然氣，藉以制裁俄羅斯入侵烏克蘭。
根據美國能源信息署，2022-2023年冬季，全美天然氣庫存將比之前五年平均值少6%，預料天然氣批發大宗物資行情將隨之上漲，進而導致天然氣及電力零售價走高。
全美約一半家庭採用天然氣取暖，約40%仰賴電力供暖或者熱泵(heat pumps)；此外，天然氣是發電重要燃料，全美約36%電力靠天然氣發電，天然氣漲價將連帶推升電價。
3、如何降低能源帳單？
能源行情節節上漲，妥善採取因應措施或多或少可壓低帳單金額。
喬治亞州南方瓦斯公司(Gas South)顧客營運部副總杜萬特(Greg Dunavant)表示，降低冬季能源成本最簡單的方式之一是調低暖氣溫度，每調降華氏1度約可節省3%暖氣成本，多數人認為華氏68度是合理溫度。
除了調降暖氣溫度，調整風扇是另一簡單省能之道。
杜萬特說，假如家裡有天花板吊扇，冬季時以低速順時鐘方向轉動。多數風扇可輕易按一個鈕調整葉片轉動方向，只要設定正確，風扇葉片將把冷空氣往上抽拉，並將天花板上聚集的暖空氣沿著牆壁邊緣推送到整個空間。
杜萬特也建議轉用智慧型恆溫器(smart thermostat)，有助於降低冷暖氣費用。市面上有很多品牌，他特別推薦Nest Learning Thermostat，這款產品可偵測到主人偏好的溫度，而後自行設定溫度調整，一般可省12%取暖費用。
Furnace Price執行長兼創辦人伯納斯(Simon Bernath)建議測試空氣調節系統(HVAC)/熔爐設備的效率，通常舊型號設備的能源使用效率較差，如果有磨損和汙垢灰塵積聚，效率更差，最好在冬天到來前維修。
假如家裡的電器破舊，應考慮更新升級，可依《通貨膨脹減少法案》(Inflation Reduction Act)善用新能源效率稅收抵免(new energy efficiency tax credits)。
個人理財專家霍萊克(Samantha Hawrylack)說，許多能源公司提供能源審查，可協助確定家庭節能最佳方法，此外，也可善用太陽能等替代能源，藉此降低成本。
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