理財Q&A／今冬如何省瓦斯、電費？

問：電費和瓦斯費節節上漲，今年冬天該如何節省這些費用？

答：究竟什麼理由造成能源價格上漲？消費者的負擔有多重？該怎麼做才能取低費用？提前深思這些重點，今年或許比較可以安度寒冬。

1、今冬能源帳單有多貴？

美國能源信息署(The U.S. Energy Information Administration)預估，從今年10月到明年3月，全美平均每個家庭將支付931美元天然氣 費用，比2021年增加28%，攤提下來，平均每個家庭每月費用約155美元；至於電費，預估每戶平均成本1359美元、相當於每月226.5美元，較前一年同期增加10%。

各地能源漲幅不一，預計某些地區的成本更高、某些地區成本較低；此外，如果冬季比美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA)所預測的更冷，價格更可能進一步波動和飆漲。

2、能源價格為何特別貴？

由於需求增加、供應有限，導致今年能源價格大幅上漲。今冬平均氣溫預計將比過去十年平均值略低，帶動能源需求，此外，1月份需求大再加上今年液化天然氣出口顯著增加，全美天然氣庫存創三年來新低。

2022年上半年，美國成為全球最大的液化天然氣出口國，其中64%天然氣被送往歐盟 和英國。2022年前六個月與2021年最後六個月相較，全美液化天然氣出口增加12%，出口需求大增的主要驅動因素是歐盟承諾減少從最大供應國俄羅斯 進口天然氣，藉以制裁俄羅斯入侵烏克蘭。

根據美國能源信息署，2022-2023年冬季，全美天然氣庫存將比之前五年平均值少6%，預料天然氣批發大宗物資行情將隨之上漲，進而導致天然氣及電力零售價走高。

全美約一半家庭採用天然氣取暖，約40%仰賴電力供暖或者熱泵(heat pumps)；此外，天然氣是發電重要燃料，全美約36%電力靠天然氣發電，天然氣漲價將連帶推升電價。

3、如何降低能源帳單？

能源行情節節上漲，妥善採取因應措施或多或少可壓低帳單金額。

喬治亞州南方瓦斯公司(Gas South)顧客營運部副總杜萬特(Greg Dunavant)表示，降低冬季能源成本最簡單的方式之一是調低暖氣溫度，每調降華氏1度約可節省3%暖氣成本，多數人認為華氏68度是合理溫度。

除了調降暖氣溫度，調整風扇是另一簡單省能之道。

杜萬特說，假如家裡有天花板吊扇，冬季時以低速順時鐘方向轉動。多數風扇可輕易按一個鈕調整葉片轉動方向，只要設定正確，風扇葉片將把冷空氣往上抽拉，並將天花板上聚集的暖空氣沿著牆壁邊緣推送到整個空間。

杜萬特也建議轉用智慧型恆溫器(smart thermostat)，有助於降低冷暖氣費用。市面上有很多品牌，他特別推薦Nest Learning Thermostat，這款產品可偵測到主人偏好的溫度，而後自行設定溫度調整，一般可省12%取暖費用。

Furnace Price執行長兼創辦人伯納斯(Simon Bernath)建議測試空氣調節系統(HVAC)/熔爐設備的效率，通常舊型號設備的能源使用效率較差，如果有磨損和汙垢灰塵積聚，效率更差，最好在冬天到來前維修。

假如家裡的電器破舊，應考慮更新升級，可依《通貨膨脹減少法案》(Inflation Reduction Act)善用新能源效率稅收抵免(new energy efficiency tax credits)。

個人理財專家霍萊克(Samantha Hawrylack)說，許多能源公司提供能源審查，可協助確定家庭節能最佳方法，此外，也可善用太陽能等替代能源，藉此降低成本。