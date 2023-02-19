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既是員工也是老板 如何報稅？

周芳苑

問：我是自由插畫家，自己收費接案子，該如何報稅

答：您自己既是員工也是老板，是自雇者(self employed)，納稅屬於自雇稅(Self-Employment Tax)。

更明確來說，「自雇稅」由社安 (Social Security)和醫療保險(Medicare)稅組成。自雇主須納自雇稅，代替雇主從薪資扣繳社安稅和醫療保險稅。

自雇稅率為 15.3%，包括社安稅 12.4% 和醫療保險稅 2.9%。2022年度， 淨收入前 14萬7000 美元支付 12.4% 費用，另外依所有淨收入 2.9%支付 醫療保險，收入多寡都一樣。

為公司工作時，雇主通常代支付一部分稅款，自雇者身兼雇主和員工，便得同時支付社安稅和醫療保險稅。

自己身兼老板和員工原則上須納自雇稅，但另有細則。國稅局規定，收入超過 400 美元就要納自雇稅，如果淨收入低於 400 美元，不必納稅，但還是要申報。

收到 1099 表格是需要納自雇稅的另一依據。一旦為自己工作，將從支付酬勞的公司或個人收到 1099 表格(1099-MISC 或 1099-K)。

該不該按季申報預估稅？

國稅局網站稱，自雇者須申報年度報稅表並按季支付預估稅(estimated tax)。但有例外，假如認為年收入少於 1000 美元，無需按季繳預估稅。

未按季度支付預估稅恐導致年度報稅時因欠稅而受罰，而且等到 4 月才報稅，可能收到巨額稅單、無法一次付清，因此，事先按季付預估稅是明智之舉，多數州下年度支付預估稅的日期是2023年4月18日、 6月 15日、 9月15日及2024年1月16日，也可利用「聯邦電子繳稅系統」(Electronic Federal Tax Payment System)按月納稅。

如何申報自雇稅？

專家提出以下步驟：第一步：決定是否委託專業人士報稅。自雇主報稅相對複雜，也許需要委請專業人士；成本不一，全國會計師協會(National Society of Accountants)調查顯示，委託專業人員申報1040表格、州稅無須逐項列舉稅收抵免，平均收費220美元，自雇者報稅較複雜，收費隨著提高，假如有S Corp有限責任公司，平均收費903美元。

第二步：備妥文件。根據工作性質會收到不同稅表，主要包括Form 1040、Schedule C、Schedule F、Schedule SE、1099、1099-NEC、1099-K、1099-MISC、1099-K等等。報稅軟體供應商TurboTax發言人格林路易斯

(Lisa Greene-Lewis)說，即使沒收到這些表格，還是要小心紀錄收入並且報稅。

除了稅表，還要為提列費用備妥文件，諸如購買電腦設備或印表機墨水 、駕駛里程數、租金、房貸利息、水電費、醫療費用等等。紐約稅務業者 Westwood Tax & Consulting LLC 總裁齊梅爾曼(Joshua Zimmelman) 說，獨立包商或自由職業者可扣除很多業務費用。

第三步：計算稅額。即使不委託專業人員，也可自行估算；首先要將2022 年所有收入加總，該金額將出現在 1099-NEC 、 1099-K 或 1099-MISC 表格，而後減去業務費用。通常，自雇淨收入的 92.35% 需納稅，自僱稅適用 15.3% 稅率。最後將算得的數字除以4，便是應按季向國稅局支付的金額。

若干網站提供自雇稅計算工具，例如智庫TaxOutReach.org、人力業者Fiverr；國稅局也提供資源。

第四步：自行提交報稅單或交由專業人員提報。報稅截止日通常是四月中旬，2022稅年度的報稅截止日是2023 年4 月18日。

第五步：為下一年事先規劃。確保按季繳納稅款是上上策；自雇者須繳納社安稅、醫保稅以及聯邦所得稅、州所得稅，稅額動輒是收入的25% 至40%。

2023年自雇稅新變化

稅務法規年年變化，今年兩大變化須格外留意。其中之一是業務費用文件，因油價上漲，里程率由前六個月每哩 58.5美分調升為後六個月的 62.5美分；其二是1099-K 表格，主要是影響明年稅收，現在提前留意更好，重點是，通過支付系統Venmo 或其他第三方網絡接受付款的個體經營者應確保使用單獨帳戶進行交易。

總之，自雇者申報自雇稅比一般人報稅複雜一些，提前準備永遠不會錯。

報稅 醫療保險 國稅局

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