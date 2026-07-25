非法走私烏龜至亞洲 史島2華男認罪

史島兩名華人男子因非法販運烏龜至亞洲遭起訴，兩人皆認罪。圖為遭販運的星點水龜示意圖，非當事烏龜。(DOJ提供，圖片來自聯邦魚類暨野生動物管理局)

聯邦司法部24日宣布，史泰登島 兩名華人 就非法販運烏龜至亞洲一罪認罪，兩人因違反美國歷史最悠久的野生動物保護法「雷斯法」(Lacey Act)，將面臨最高五年徒刑。

根據法庭文件，史泰登島居民何健強(Kin Keung Ho，音譯)與馬立華(Lihua Owen Ma，音譯)二人分別遭控非法出口多種包括東部箱龜、西部箱龜、三趾箱龜、斑點龜及鑽紋龜等美國原生烏龜，兩人均承認在包裹上偽造標籤、規避申報，且未持有任何出口所需許可證件。馬立華於7月1日認罪，何健強則於24日認罪，刑期尚未公布。

檢方指出，何健強於2024年6月1日至2025年11月13日間，陸續寄出約99件內藏578隻活龜的包裹，並在標籤上謊稱內容物為水晶或石頭，藉此矇混過關。馬立華的非法出口行為發生在2021年5月25日至2023年5月5日間。

執法人員表示，這些龜種在國際寵物市場、尤其中國市場需求極高，也因此成為走私者覬覦的目標。所有涉案龜種均受「瀕危野生動植物種國際貿易公約」(CITES)保護，美中兩國均為185個締約國之一，旨在規範可能瀕臨滅絕的野生動植物貿易。

依「雷斯法」規定，凡在跨州或跨國商業運輸中為野生動物偽造標籤者即屬違法，最高可處五年徒刑、25萬元罰款，或處以不法所得或損失金額兩倍罰款，以較高者為準。法院將擇期召開量刑聽證。