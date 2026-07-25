我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

謝賢生前最後心願曝光 預錄影片留給謝霆鋒 親吐1句話交代

非法走私烏龜至亞洲 史島2華男認罪

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史島兩名華人男子因非法販運烏龜至亞洲遭起訴，兩人皆認罪。圖為遭販運的星點水龜示意...
史島兩名華人男子因非法販運烏龜至亞洲遭起訴，兩人皆認罪。圖為遭販運的星點水龜示意圖，非當事烏龜。(DOJ提供，圖片來自聯邦魚類暨野生動物管理局)

聯邦司法部24日宣布，史泰登島兩名華人就非法販運烏龜至亞洲一罪認罪，兩人因違反美國歷史最悠久的野生動物保護法「雷斯法」(Lacey Act)，將面臨最高五年徒刑。

根據法庭文件，史泰登島居民何健強(Kin Keung Ho，音譯)與馬立華(Lihua Owen Ma，音譯)二人分別遭控非法出口多種包括東部箱龜、西部箱龜、三趾箱龜、斑點龜及鑽紋龜等美國原生烏龜，兩人均承認在包裹上偽造標籤、規避申報，且未持有任何出口所需許可證件。馬立華於7月1日認罪，何健強則於24日認罪，刑期尚未公布。

檢方指出，何健強於2024年6月1日至2025年11月13日間，陸續寄出約99件內藏578隻活龜的包裹，並在標籤上謊稱內容物為水晶或石頭，藉此矇混過關。馬立華的非法出口行為發生在2021年5月25日至2023年5月5日間。

執法人員表示，這些龜種在國際寵物市場、尤其中國市場需求極高，也因此成為走私者覬覦的目標。所有涉案龜種均受「瀕危野生動植物種國際貿易公約」(CITES)保護，美中兩國均為185個締約國之一，旨在規範可能瀕臨滅絕的野生動植物貿易。

依「雷斯法」規定，凡在跨州或跨國商業運輸中為野生動物偽造標籤者即屬違法，最高可處五年徒刑、25萬元罰款，或處以不法所得或損失金額兩倍罰款，以較高者為準。法院將擇期召開量刑聽證。

精華 FAQ

  • 兩人被控並認罪於非法販運烏龜至亞洲，且違反美國歷史悠久的雷斯法，涉及偽造包裹標籤、規避出口申報，並在未取得所需許可下輸出野生動物。

  • 檢方稱他在2024年6月1日至2025年11月13日間，寄出約99件包裹，內藏578隻活龜，並將內容物謊報為水晶或石頭，以躲避海關與執法單位查核。

  • 因為這些龜種在國際寵物市場，尤其中國市場需求很高，又受CITES保護；依雷斯法，相關違規最高可判5年徒刑、25萬元罰款，或依不法所得計算更高罰金。

華人 史泰登島

上一則

老字號168信用卡電腦公司 打造北美華商智慧經營新標準

下一則

紐約最大華人匹克球俱樂部 8/22舉辦百人大賽
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「月收租1.2萬 火災後促學生快消失」石溪華人夫婦不認罪

「月收租1.2萬 火災後促學生快消失」石溪華人夫婦不認罪
洗錢6700萬 大紀元時報前財務長認罪

洗錢6700萬 大紀元時報前財務長認罪
涉經營波士頓跨國賣淫集團 40歲華女遭起訴

涉經營波士頓跨國賣淫集團 40歲華女遭起訴
布碌崙華男在緬因州種大麻被逮 處1年監督釋放

布碌崙華男在緬因州種大麻被逮 處1年監督釋放

熱門新聞

紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 聯邦官員：疑涉華人犯罪集團

2026-07-20 19:54
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24
紐約市周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場停飛、班機延誤。(路透資料照)

豪雨+冰雹轟炸紐約 部分地區積水成災 航班大延誤

2026-07-18 14:56
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼 研擬逮捕以色列總理內唐亞胡

2026-07-19 10:59

超人氣

更多 >
謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程