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蔡明亮28年前電影「洞」全新35毫米膠片版 重返紐約

記者顏嘉瑩／紐約報導
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片中李康生(見圖)與楊貴媚分飾上下樓鄰居，並穿插楊貴媚隨香港歌星張露舊曲對嘴演出...
片中李康生(見圖)與楊貴媚分飾上下樓鄰居，並穿插楊貴媚隨香港歌星張露舊曲對嘴演出的歌舞段落。(Metrograph提供)

台灣導演蔡明亮1998年作品「洞」(The Hole)將以經導演核准、全新沖印的35毫米膠片版，24日重返曼哈頓下東城獨立藝術影院Metrograph，即日起至28日(周二)每日上映。這部以病毒、隔離與台北都市生活為背景的作品，透過一棟漏水公寓中，以兩名陌生鄰居的互動，描繪世紀末的不安。

「洞」設定於千禧年前夕的台北。一種不明病毒使城市近乎清空，樓上男子與樓下女子困在漏水失修的公寓裡。兩戶人家天花板與地板之間逐漸擴大的破洞，成了兩名陌生人窺見彼此生活、嘗試溝通的唯一縫隙。影片以密閉空間、積水與連綿降雨，將孤獨、焦慮及親密關係的渴望交織成帶有荒誕色彩的末日寓言。

片中李康生與楊貴媚分飾上下樓鄰居，並穿插楊貴媚隨香港歌星張露舊曲對嘴演出的歌舞段落。冷清、潮濕的公寓場景與華麗復古的音樂想像並置，讓這部以病毒與隔離為題的電影，並未止於災難敘事，也保留了幽默和浪漫的出口。

Metrograph日前亦刊出該院影展策畫人Edo Choi對蔡明亮的訪談。蔡明亮將影片的荒謬感放回日常生活，他說：「我的電影都根植於現實」。他租屋時曾因漏水讓維修人員在地板鑿洞，對方卻一度未能及時修補。這段經歷後來成為劇本的起點，也讓上下層住戶之間的破洞，成為逼近災難與人際距離的具體象徵。

對於片中隔離的設定，蔡明亮在同一訪談中回望當年台北快速都市化的景象。1990年代的台北在經濟起飛後迅速現代化，高樓、捷運與商業區改變城市面貌，但大量老舊公寓與邊緣社區仍舊存在，環境與人之間的關係更是空前緊張。這些觀察與蔡明亮對世紀末氣候、臭氧層破洞等焦慮的印象，構成電影的陰鬱底色。片中蟑螂與積水等元素，則也取自他的日常居住經驗。

蔡明亮表示，為了不讓近末世的設定過於沉重，他選擇以張露1950、60年代的情歌作為轉折，讓角色在想像的歌舞中暫時離開困境。「我需要一個出口，讓影片稍微輕一點，」他在訪談中說。張露的歌曲多圍繞愛情與幻想，與片中公共住宅的困頓形成反差，也使「洞」在寫實與超現實之間遊移。

精華 FAQ

  • 《洞》此次以經導演核准、全新沖印的35毫米膠片版，在曼哈頓下東城獨立藝術影院Metrograph重映，並自即日起至28日每日放映。

  • 影片設定在千禧年前夕的台北，因不明病毒使城市近乎空清，樓上男子與樓下女子被困在漏水公寓裡，透過牆洞窺見彼此並嘗試溝通。

  • 蔡明亮以張露1950、60年代情歌和歌舞段落作為轉折，讓楊貴媚對嘴演出，在沉重的隔離與災難氛圍中，加入幽默、幻想與浪漫出口。

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