法拉盛健康博覽會 免費檢查、醫療諮詢踴躍
法拉盛商業改進區(Flushing BID)日前舉辦年度健康博覽會，雖然活動期間遇上豪雨，不少前來參加的民眾一度擠進帳篷內避雨，但他們仍把握機會接受免費健康檢查、索取醫療資訊及諮詢健康保險，現場氣氛熱絡。
健康博覽會於上午11時至下午2時在法拉盛緬街至王子街(Prince Street)路段舉行，共有18個醫療、保險及健康服務攤位參與，提供健康篩檢、疾病預防資訊及保險諮詢，希望協助居民建立健康生活觀念，並了解社區醫療資源。
法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧表示，健康博覽會最初是在新冠疫情期間創辦，希望透過活動為社區提供更多健康資訊與服務，如今已成為年度活動。他指出，近期又有新的病毒傳播，加上社區有不少新移民，希望透過健康博覽會，讓居民獲得更多醫療及防疫資訊，因此持續舉辦這項活動。
余鈿崧說，今年共有18個攤位參與，包括運動推廣單位、健康保險公司、社區醫療中心及大型醫院等，希望讓民眾一次取得多元健康資訊。他笑說，活動唯一美中不足的是遇上大雨。
儘管天候不佳，現場仍有不少民眾冒雨前往，不少人在雨勢最大時擠進帳篷內躲雨，一邊等候雨勢稍歇，一邊向攤位人員了解健康資訊，工作人員也忙著分發宣導資料及紀念品，現場秩序井然。
今年活動新增由贊助商Kotofit設置的羽毛球體驗區，鼓勵民眾養成運動習慣。法拉盛BID也準備手持扇、蠟筆、著色本、泡泡棒、環保水壺等免費贈品，並舉辦足球抽獎，希望透過互動方式推廣健康生活。
活動設有18個醫療、保險及健康服務攤位，提供健康篩檢、疾病預防資訊、醫療諮詢與保險諮詢，協助居民了解社區資源並建立健康生活觀念。 執行主任余鈿崧指出，博覽會起於新冠疫情期間，如今已成年度活動。面對近期新病毒傳播與社區新移民需求，活動可持續提供防疫與醫療資訊。 今年新增Kotofit設置的羽毛球體驗區，鼓勵民眾運動；法拉盛BID也準備扇子、蠟筆、著色本、泡泡棒與環保水壺等贈品，並舉辦足球抽獎。
精華 FAQ
活動設有18個醫療、保險及健康服務攤位，提供健康篩檢、疾病預防資訊、醫療諮詢與保險諮詢，協助居民了解社區資源並建立健康生活觀念。
執行主任余鈿崧指出，博覽會起於新冠疫情期間，如今已成年度活動。面對近期新病毒傳播與社區新移民需求，活動可持續提供防疫與醫療資訊。
今年新增Kotofit設置的羽毛球體驗區，鼓勵民眾運動；法拉盛BID也準備扇子、蠟筆、著色本、泡泡棒與環保水壺等贈品，並舉辦足球抽獎。
上一則
紐約唯一真人派牌 賭桌投注額最低$15~25起雲尊會員可享免費往返發財巴士服務
下一則