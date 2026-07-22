軍人當心網購、求職等詐騙 紐約州去年損失逾6.8億元

紐約州警示軍人成詐騙目標，去年損失逾6.8億元。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州 政府在「軍事消費者保護月」(Military Consumer Protection Month)期間發布消費者警示，提醒現役軍人、退伍軍人及其家屬提防身分冒用、網購、求職、投資及假租屋等詐騙；根據聯邦貿易委員會(FTC)數據，2025年針對軍事社群的詐騙舉報數量，較2024年增加17%，全年共接獲3萬5215宗相關舉報，通報損失總額至少達6.84億元。

紐約州州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，軍人、退伍軍人及其家屬為國家作出許多貢獻，不應成為詐騙分子的目標，呼籲軍事社群了解常見詐騙警訊，並善用免費資源保護個人身分、帳戶及財務安全。州府提醒，民眾接到來路不明的電話、簡訊或電郵時，在提供任何個人或財務資料前應先停下來仔細思考，以免遭不法商家或個人利用。

州府指出，軍事社群因擁有穩定收入、福利、頻繁搬遷等特殊情況，較容易成為詐騙目標。軍人之間較強的信任感及忠誠感，也可能被詐騙者利用；最常見的類型包括冒充他人詐騙、網購詐騙，以及虛假商業或工作機會。

州消費者保護處建議，現役軍人在被徵召服役或部署期間，可在信用報告上設置免費的「現役軍人警示」(Active-Duty Alert)，降低身分盜用風險。啟用後，企業在核發新信用前必須進一步確認申請人身分，警示效期為一年，可依部署時間重複延長；軍人姓名也可從未經要求的信用卡及保險推銷名單中移除兩年。

民眾只需聯絡Equifax、Experian或TransUnion三大信用報告機構中的其中一家，該機構便會通知另外兩家同步設置警示。州府也提醒，不要輕信聲稱可協助監控信用或防止身分盜用的收費服務，部分服務可能本身就是為竊取信用資料而設。

在購車方面，軍人應對自稱「軍人友善」或提供「不可錯過優惠」的賣家保持警覺，因部分詐騙者會假稱自己是剛被部署軍人的家屬，或稱車主已在戰場死亡，以博取信任並催促交易。

州府表示，詐騙者也可能在eBay、Facebook或Craigslist等平台刊登不存在的汽車，收取訂金後不交車；部分假網站則以軍人折扣為名，要求消費者提前電匯費用。州府亦提醒，詐騙者可能冒充朋友、戀愛對象、同袍或政府機構人員，透過社交媒體、交友軟件、電話、簡訊或電郵索取金錢及財務資料；若要求來自熟人，應透過其他方式直接向本人核實；若是陌生人，則應停止聯絡並舉報。

根據州府，退伍軍人尤其應提防冒充國家退伍軍人事務部(VA)的人士，聲稱需要追回多付福利，或表示可收費協助提高福利金額；接到可疑通知時，可直接致電VA熱線1(800)698-2411核實，並只與獲VA認證的代表合作。