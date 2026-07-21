單車專用道、戶外用餐政策…市憲改革5草案本周闖關 拚11月公投

紐約市「政府效率委員會」即將對本年度市憲章修訂公投問題表決，其中包括一則旨在簡化餐飲業者設立戶外用餐區的申請流程並降低申請費用的問題。(記者許君達／攝影)

曼達尼 (Zohran Mamdani)市府的「政府效率委員會」(GOGE)本周將對市憲章修訂公投 草案表決，現有的五個議題如獲通過，將登上紐約市 選民11月的選票背面。

五項具體提案分別為：簡化餐飲業者設立戶外用餐區的申請流程並降低申請費用；縮短非營利機構或小企業與市府簽訂合約的審批時間；建立「一站式」建築許可證核發系統；加速街道安全設施和單車專用道建設、加快出售小塊市屬土地；為旨在應對未來經濟衰退的「雨天基金」設定目標金額。

上述議題於7月初首先提出，根據收集到的公眾反饋微調所得。據稱，該委員會自曼達尼今年年初上任市長以來，經過七次公開徵詢意見，聽取了178名發言人長達18小時的證詞、審閱345份來自公眾的書面意見、收到92個市府機構的建議，綜合上述意見，匯總出四大亟需改革的領域，包括公共空間與基礎設施改善、採購與行政流程優化、公共服務系統現代化以及財政穩定。此後，再經過三次公聽會後，委員會根據綜合最新的公眾意見，擬定出上述五項公投問題草案。

紐約市憲章修訂公投通常與選舉同時舉行。紐約今年11月將舉行國會中期選舉以及州級官員民代選舉，獲得委員會表決通過的市憲章公投內容亦將出現在同一張選票上。公投採簡單多數訣，僅設「同意」與「不同意」兩個選項，在所有參加公投的選票中，只要贊成票數多於反對票數，即通過。