單車專用道、戶外用餐政策…市憲改革5草案本周闖關 拚11月公投
曼達尼(Zohran Mamdani)市府的「政府效率委員會」(GOGE)本周將對市憲章修訂公投草案表決，現有的五個議題如獲通過，將登上紐約市選民11月的選票背面。
五項具體提案分別為：簡化餐飲業者設立戶外用餐區的申請流程並降低申請費用；縮短非營利機構或小企業與市府簽訂合約的審批時間；建立「一站式」建築許可證核發系統；加速街道安全設施和單車專用道建設、加快出售小塊市屬土地；為旨在應對未來經濟衰退的「雨天基金」設定目標金額。
上述議題於7月初首先提出，根據收集到的公眾反饋微調所得。據稱，該委員會自曼達尼今年年初上任市長以來，經過七次公開徵詢意見，聽取了178名發言人長達18小時的證詞、審閱345份來自公眾的書面意見、收到92個市府機構的建議，綜合上述意見，匯總出四大亟需改革的領域，包括公共空間與基礎設施改善、採購與行政流程優化、公共服務系統現代化以及財政穩定。此後，再經過三次公聽會後，委員會根據綜合最新的公眾意見，擬定出上述五項公投問題草案。
紐約市憲章修訂公投通常與選舉同時舉行。紐約今年11月將舉行國會中期選舉以及州級官員民代選舉，獲得委員會表決通過的市憲章公投內容亦將出現在同一張選票上。公投採簡單多數訣，僅設「同意」與「不同意」兩個選項，在所有參加公投的選票中，只要贊成票數多於反對票數，即通過。
草案聚焦5個方向：簡化戶外用餐申請、縮短市府合約審批、建立一站式建築許可系統、加速單車道與街道安全設施建設，以及替雨天基金設定目標金額。 委員會先經7次公開徵詢，聽取178名發言人18小時證詞、345份書面意見與92個市府機構建議，再經3次公聽會，整理出4大改革領域並擬定5項草案。 若GOGE表決通過，這些市憲章修訂公投會與11月國會中期選舉及州級選舉同時登場，放在同一張選票背面，並採同意、不同意的簡單多數決。
精華 FAQ
草案聚焦5個方向：簡化戶外用餐申請、縮短市府合約審批、建立一站式建築許可系統、加速單車道與街道安全設施建設，以及替雨天基金設定目標金額。
委員會先經7次公開徵詢，聽取178名發言人18小時證詞、345份書面意見與92個市府機構建議，再經3次公聽會，整理出4大改革領域並擬定5項草案。
若GOGE表決通過，這些市憲章修訂公投會與11月國會中期選舉及州級選舉同時登場，放在同一張選票背面，並採同意、不同意的簡單多數決。
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