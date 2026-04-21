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AI滲入校園隱憂多 皇后區第26學區要求強化監管

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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皇后區第26學區委員會在近日通過決議，呼籲把AI使用指南轉變為具有法律約束力的「...
皇后區第26學區委員會在近日通過決議，呼籲把AI使用指南轉變為具有法律約束力的「AI全面治理框架」。(市教育局提供)

紐約市教育局今年3月發布旨在為老師、學生與家長建立清晰邊界的首份人工智慧(AI)校園使用指南後，也計畫在6月發布更完整的操作手冊；華人學委代表及家長眾多的皇后區第26學區委員會(CEC 26)近日通過決議，呼籲把AI使用指南，轉變為具有法律約束力的「AI全面治理框架」。他們也建議根據學童年齡，建立AI分級指導；將AI素養納入K-12課程；並在校內強化對AI工具的監管、透明度與問責機制。

市教育局目前發布的AI課堂初步使用指南，採取「紅綠燈」分類法，將AI使用畫分紅、黃、綠三區，允許教師利用AI進行腦力激盪、草稿生成與行政整理，卻明確禁止介入評分、學生輔導、行為監控，以及個別化教育計畫(IEP)的制定。

皇后區第26學區委員會在決議中指出，雖然該份使用指南強調了人類監督、老師的專業判斷、家庭的權利以及對弱勢學生的保護，但並未把AI素養納入正式課程或必修科目。但白宮發布的第14277號行政令，已經宣示國家政策需要優先推動學生與教育工作者的AI素養。此外，這份指南也沒有建立明確的標準或時間表，用來評估AI工具是否真能提升教學效果。因此，它雖然偏重保護與風險控制，但與聯邦層面對「創新推動與成效問責」的要求之間仍存在落差。

決議因此呼籲，市教育局將AI素養納入K-12課程標準，要求學生具備評估AI內容、理解社會影響及批判性使用AI的能力。同時，決議也建議市教育局在6月公布的完整操作手冊中，納入針對K至五年級、6至八年級、以及九至12年級、不同年齡階段的AI分級使用規範，包括允許用途、教師監督程度、螢幕時間限制及最低發展與隱私條件，並在分級指導生效前，禁止任何的AI直接教學。

此外，學區委員會也希望市教育局能在之後擴大AI工具審查範圍、建立公開的AI工具清單、建立教師培訓與家長參與機制。針對AI生成深偽內容建立明確的學生隱私保護及資料濫用風險規範，並希望市教育局定期公布AI工具使用情況與教育效果評估報告，避免技術資源集中於部分高資源學校。

AI進入教育系統雖已是不可逆趨勢，但仍有許多家長認為政府在了解真正影響前，不應草率推行。紐約市目前已有逾1600名家長簽署請願，要求市府暫緩學校AI計畫兩年。多個學區委員會此前也已通過決議案，呼籲暫停AI進入教室。

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