帝國垃圾桶擴大實施 明年將占用6500停車位

「帝國垃圾桶」望使滲漏的垃圾袋及路障將從行人道消失，困擾市民多年的鼠患問題亦有望大幅改善。(記者曹馨元／攝影)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)日前宣布將在全市五大區引進數千個大型被稱為「帝國垃圾桶」(Empire Bins)的路邊金屬垃圾箱。分析人士指出，計畫若落實，預計明年全市將縮減逾6500個路邊停車位，以騰出空間，令本已緊張的泊車位狀況更趨嚴峻。

西哈林區(West Harlem)目前已可見帝國垃圾桶出現，這種巨型金屬箱停放在路邊車道而非行人道，可容納數十袋垃圾，由大廈管理員以感應卡開啟，並由專門的側裝式垃圾車負責清空。市府官員表示，到2027年底，全市每個區將至少有一個社區委員會範圍內實現全面集裝箱化；整體計畫預計於2031年全面完工。

首批試點社區涵蓋曼哈頓西村(West Village)、蘇荷區(SoHo)及諾利塔(Nolita)；布碌崙(布魯克林 )展望高地(Prospect Heights)及皇冠高地(Crown Heights)；皇后區 陽邊(Sunnyside)及長島市(Long Island City)；布朗士 (Bronx)杭茲點(Hunts Point)及復敦高地(Fordham Heights)，以及史泰登島北岸地區(North Shore)。

對行人而言，這項變革意義重大，滲漏的垃圾袋及路障將從行人道消失，困擾市民多年的鼠患問題亦有望大幅改善。曼達尼表示，「在全球歷史上最富裕國家的最富裕城市，不應有任何紐約人的門前行人道被垃圾覆蓋」，強調完成集裝箱化後，紐約街道將「保持令世界羨慕的整潔」。

然而，縮減停車位的代價在不少社區已引發憂慮。在泊車位競爭激烈、停車如「碰運氣」的街區，哪怕減少數個車位，亦足以觸動居民神經。不過，市議會與市府顯然認為大多數紐約人會以更潔淨的街道為重，尤其是在垃圾臭味最難耐的盛夏。

按照現任政府的規畫，集裝箱化方案將在未來數年內逐步推展至全市59個社區委員會，全面取代沿用多年的路邊垃圾袋做法。