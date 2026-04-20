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H-1B結果出爐 台青年分享留美身分布局

記者戴慈慧／紐約報導
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音樂家林維洋(說話者)在講座中分享自身留美經驗，鼓勵台灣青年主動走入社群、建立人...
音樂家林維洋(說話者)在講座中分享自身留美經驗，鼓勵台灣青年主動走入社群、建立人脈。(記者戴慈慧/攝影)

隨著2026年H-1B工作簽證抽籤結果揭曉，不少在美發展的台灣青年也面臨身分銜接與職涯規畫的關鍵時刻。近日美國達理律師事務所(TLA Law)在曼哈頓中城一場專題講座，邀請多位在紐約深耕多年的台灣創意工作者，分享自己如何從留學生身分出發，透過傑出人才簽證(O-1)或投資人簽證(E-2)留在美國發展，並指出在地社群的連結與長期累積，往往是職涯能否打開局面的重要助力。

講座中，4N雜誌創辦人蔡文悠(Wenyou Cai)分享自己的創業歷程。她早年曾在東村經營實體藝術空間，之後轉型創辦紙本與數位平台4N，提供有意申請傑出人才簽證(O-1)或職業移民第一優先(EB-1)的藝術家作品發表空間，協助建立符合移民申請所需的專業資歷。

蔡文悠表示，不少藝術工作者在申請簽證時，常面臨公開發表經歷不足的問題。4N除提供平台讓創作者展示作品，也會將內容送交圖書館與大學典藏，增加申請者的曝光度與專業可見性。她本身也是公證人(Notary Public)，平時也常協助社群成員處理推薦信及其他申請文件。

旅居紐約十多年的音樂家林維洋(Andy Lin)則以自身經驗鼓勵年輕一代多走入社群、主動建立連結。他回憶，自己剛到紐約時，曾透過同鄉會、教會聚會等活動慢慢累積人脈。他認為，社群不只是情感上的支持，更可能成為實際資源的來源。

林維洋表示，他2017年創辦音樂協會並轉型為非營利組織時，正是憑藉多年在社群中累積的信任，第一年便募得近10萬元，順利展開營運。他說，這與多年來和台灣前輩建立的關係密不可分，也勉勵年輕人不要把自己侷限在專業訓練的小圈子裡。

健身網May也分享自己在紐約求學期間面對身分壓力的經歷。她表示，當時攻讀碩士學位，因只有一年的實習訓練(Optional Practical Training, OPT)期限，在律師建議下成立行銷諮詢公司，並幸運抽中H-1B簽證。她坦言，那段時間因未來充滿不確定性，常在深夜失眠，但也正因如此，反而更積極拓展美國客戶，並及早尋求法律專業協助，為留在紐約發展做準備。

針對簽證規畫，律師林志濤也在講座中指出，除了傳統的H-1B抽籤途徑外，傑出人才簽證(O-1)更重視申請人的專業成就、社會貢獻及業界能見度，因此平時累積媒體報導、推薦信及跨領域合作經驗都相當重要。他表示，自己長期協助社區中的音樂家與藝術工作者處理身分申請，也提醒有意留美發展者，應盡早布局，不宜等到身分即將到期才倉促準備。

簽證 工作簽證 曼哈頓

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