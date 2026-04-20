曼哈頓華埠遊民所安置性侵犯 緊鄰學校、公園 家長恐慌社區憂
曼哈頓華埠及周邊社區的安全警訊再度拉響。根據最新調查，華埠兩處緊鄰兒童遊樂場的改建遊民收容所仍安置多名高風險性侵犯；當地家長對此感到極度憤怒與不安，痛批政府將社區當成「問題人物的垃圾場」。
據紐約郵報報導，位於華埠企李士提街(Chrystie St.)61號的前明川大酒店(Hotel MB)，毗鄰羅斯福公園(Sarah D. Roosevelt Park)，公園另一邊更有華埠孫逸仙初中(M.S. 131)。然而，這座現為紐約市擁有、改建為遊民所的酒店，目前仍有至少兩名登記在案的性罪犯居住於此，其中包括風險等級最高的「三級性侵犯」(Level 3 offender)。
居住在附近的居民對羅斯福公園治安極度失望，家長尤其憂心。華埠資深居民宋女士表示，孫子孫女來拜訪她時常去地蘭西街(Delancey St.)的移民公寓博物館(Tenement Museum)，步行便需要穿過羅斯福公園，「我從來不會讓他們單獨走，不要說他們了，連我自己都害怕」。
宋女士回憶道，數十年前，羅斯福公園是華埠居民休閒娛樂的大本營，常有舞蹈表演的餘興活動；然而此地今日治安卻讓宋女士唯恐避之不及，「我盡量都會避開走，和以前真是一個天上一個地下」。
而位於包厘街(Bowery)197號的另一處收容所也出現類似情況。該處距離里文頓街遊樂場(Rivington Street Playground)僅一街之隔，內部居住有至少六名性罪犯。手段殘暴者曾犯下一級強暴罪，及對12歲女童實施嚴重性虐待等。
負責營運收容所的「Breaking Ground」組織將問題推給市府。市遊民服務局(DHS)發言人則辯稱，部門絕不會將性罪犯安置在學校或托兒設施1000呎範圍內，且一切安置均符合州法規。
參選曼哈頓華埠第65選區州眾議員的王鏑(Jay Jacky Wong)表示，華埠遊民所問題由來已久，而將來若位於東村(East Village)遊民所開始運營，會有更多曾犯罪者在羅斯福公園遊蕩，「也會有更多毒販聚集在這裡」。王鏑批評酒店華人業主傷害社區、中飽私囊的行為，也表示將會把居民的安全放在重要位置。
根據公開信息，目前明川大酒店正以2800萬元的價格掛牌出售，而酒店作為遊民所則每年可獲取逾418萬元的穩定現金流。
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