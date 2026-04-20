曼哈頓華埠遊民所安置性侵犯 緊鄰學校、公園 家長恐慌社區憂

居住在附近的居民對羅斯福公園治安極度失望，家長尤其憂心。(記者曹馨元╱攝影)

曼哈頓華埠 及周邊社區的安全警訊再度拉響。根據最新調查，華埠兩處緊鄰兒童遊樂場的改建遊民 收容所仍安置多名高風險性侵犯；當地家長對此感到極度憤怒與不安，痛批政府將社區當成「問題人物的垃圾場」。

據紐約郵報報導，位於華埠企李士提街(Chrystie St.)61號的前明川大酒店(Hotel MB)，毗鄰羅斯福公園(Sarah D. Roosevelt Park)，公園另一邊更有華埠孫逸仙初中(M.S. 131)。然而，這座現為紐約市 擁有、改建為遊民所的酒店，目前仍有至少兩名登記在案的性罪犯居住於此，其中包括風險等級最高的「三級性侵犯」(Level 3 offender)。

居住在附近的居民對羅斯福公園治安極度失望，家長尤其憂心。華埠資深居民宋女士表示，孫子孫女來拜訪她時常去地蘭西街(Delancey St.)的移民公寓博物館(Tenement Museum)，步行便需要穿過羅斯福公園，「我從來不會讓他們單獨走，不要說他們了，連我自己都害怕」。

宋女士回憶道，數十年前，羅斯福公園是華埠居民休閒娛樂的大本營，常有舞蹈表演的餘興活動；然而此地今日治安卻讓宋女士唯恐避之不及，「我盡量都會避開走，和以前真是一個天上一個地下」。

而位於包厘街(Bowery)197號的另一處收容所也出現類似情況。該處距離里文頓街遊樂場(Rivington Street Playground)僅一街之隔，內部居住有至少六名性罪犯。手段殘暴者曾犯下一級強暴罪，及對12歲女童實施嚴重性虐待等。

負責營運收容所的「Breaking Ground」組織將問題推給市府。市遊民服務局(DHS)發言人則辯稱，部門絕不會將性罪犯安置在學校或托兒設施1000呎範圍內，且一切安置均符合州法規。

參選曼哈頓華埠第65選區州眾議員的王鏑(Jay Jacky Wong)表示，華埠遊民所問題由來已久，而將來若位於東村(East Village)遊民所開始運營，會有更多曾犯罪者在羅斯福公園遊蕩，「也會有更多毒販聚集在這裡」。王鏑批評酒店華人業主傷害社區、中飽私囊的行為，也表示將會把居民的安全放在重要位置。

根據公開信息，目前明川大酒店正以2800萬元的價格掛牌出售，而酒店作為遊民所則每年可獲取逾418萬元的穩定現金流。