車籍產權遭洗白 二手車買賣風險現形

皇后區一對夫婦購買的二手BMW，因州府紀錄未顯示留置權，竟一度遭金融公司拖回。(記者范航瑜╱攝影)

皇后區 一對夫婦最近碰上離譜遭遇，他們去年12月在蘇福克郡一家持牌車商買下一輛二手BMW轎車，並一次匯款支付2萬1937元，原以為手續齊全、可以安心上路，沒想到幾周後，車子竟突然被拖吊公司從自家庭院拖走。兩人事後追查才發現，這輛車其實還背著留置權(lien)，因此遭金融公司收回，整起事件也讓外界質疑，紐約州 車輛產權紀錄是否存在漏洞。

根據CBS報導，事主Jennifer與Willia Malave表示，買車前曾查看車輛產權文件以及紐約州車管局(DMV)紀錄，當時上面都顯示「沒有留置權紀錄」，因此才放心交易。沒想到車停在家裡沒多久，就被拖走。William得知原因後一頭霧水，因為他手上的產權文件顯示毫無問題，看不出這輛車還牽涉任何貸款 或債務問題。

報導指出，所謂留置權，是債權人對財產所主張的法律權利，通常會清楚註記在車輛產權證書以及DMV系統內。但這起案件中，Santander Consumer USA其實對該車握有留置權。該公司向CBS表示，懷疑這起事件可能涉及所謂「洗白產權」(title washing)，也就是有人透過不法方式竄改產權資料，讓原本應存在的留置權紀錄消失，目前涉案第三方身分仍未釐清，但由於該人停止付款，金融公司才出面把車拖回。

在CBS介入向DMV及相關公司查詢後，短短兩天內，這輛BMW就被送回Malave夫婦家中。從車子被拖走到重新歸還，前後接近一個月。Santander表示，為了降低這起疑似詐欺案件對這戶家庭造成的衝擊，公司已解除留置權，並放棄法律上的車主權利，等於自行吸收損失。

紐約州DMV發言人表示，當局已就此案展開調查，並強調非常重視任何詐欺指控，接獲通報後也已立即採取行動。不過CBS也提到，DMV婉拒進一步受訪，沒有詳細說明，對於仰賴州府產權資料購買二手車的民眾，現行制度究竟提供了哪些保障。

消費者權益人士提醒，民眾購買二手車時，除了挑選信譽良好的持牌車商，也應主動利用車輛識別碼(VIN)，透過可信、付費的資料庫查詢車輛歷史，以降低買到問題車、事故車或產權異常車輛的風險。