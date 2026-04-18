MTA行車紀錄執法 擴大至皇后區

皇后區Q17與Q27兩條公車路線將加入公車攝影執法範圍。（記者戴慈慧╱攝影）

大都會運輸署(MTA )擴大公車車載攝影執法範圍，行經皇后區 法拉盛的Q17與Q27兩條公車路線自4月17日起開罰。這並非新政策上路，而是MTA自2024年6月推動的自動攝影執法(Automated Camera Enforcement, ACE)計畫，再新增兩條皇后區路線納入執法。

根據MTA說明，Q17與Q27已自2月16日起進入60天警告期，期間違規車主收到的是警告通知；自4月17日起，對占用公車專用道、堵塞公車站，或沿線違規雙排停車的車輛，將開始正式開單。罰款50元起，累犯最高可達250元。

MTA表示，Q17與Q27原本不在ACE執法名單內，此次納入後，代表ACE執法路線進一步擴大。MTA在2月宣布新增這兩條路線時指出，當時全市已有54條路線實施相關執法；到4月開罰時，ACE將涵蓋全市60條公車路線、平日逾百萬名乘客。

這套系統是透過裝設在公車上的攝影設備，拍攝占用公車道、阻礙公車進站，或違規雙排停車的車輛，再將影像、車牌、時間及地點等資料送交紐約市交通局(DOT)審核，由市府開立罰單。MTA指出，這類違規屬民事裁罰，不影響駕照記點或保險費率，但若逾期不繳，可能面臨額外罰金、拖吊或車輛註冊受限。

MTA表示，ACE計畫自2024年6月推出以來，已從少數路線逐步擴展至全市五區。官方數據顯示，設有ACE執法的路線，公車平均車速提升約5%，部分路段可達近30%；交通事故減少約20%，公車站遭車輛堵塞的情況也下降約40%。