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社區健康營4.0登場 華人踴躍參與

記者戴慈慧╱紐約報導
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健康營活動現場提供中醫義診與健康諮詢服務。（記者戴慈慧╱攝影）
健康營活動現場提供中醫義診與健康諮詢服務。（記者戴慈慧╱攝影）

由藍海基金會、紐約松柏愛心會、美國針灸醫學會、美國中醫藥針灸學會、最佳護理公司、興光大藥房、T1聯合會計師事務所及馬歇爾律師事務所等單位聯合主辦的「紐約社區健康營造4.0免費義診與諮詢」活動，17日上午在法拉盛華僑文教中心舉行，吸引不少華人社區民眾到場參與，現場提供中醫針灸義診、健康諮詢、長者護理資訊及稅務知識服務。

主辦單位表示，此次活動希望透過專業醫師現場義診與面對面諮詢，協助社區民眾了解自身健康狀況，提升保健觀念，並進一步推廣中醫「治未病」、重視預防與調理的理念，讓更多華裔居民受益。

活動中，國會議員孟昭文(Grace Meng)向參與義診的醫師、主協辦單位及支援義工頒發感謝狀，表彰各界長期投入社區健康服務的努力。最佳護理公司也在現場介紹老人護理申請程序，T1聯合會計師事務所則免費提供個人稅務知識與諮詢，讓民眾除健康服務外，也能獲得實用生活資訊。

藍海基金會執行長李艷翠致詞表示，社區衛生保健工作十分重要，希望藉由此類活動，幫助僑胞更加關注自身健康，也讓中醫文化在海外社區持續傳承與發揚。

當天參與義診的醫師包括周曉平、張晃祥、梁秀、陳桂及蔡永雙等，為民眾提供專業問診與建議。主辦方表示，未來將持續整合社區資源，舉辦更多貼近民眾需求的健康服務活動。

「紐約社區健康營造4.0免費義診與諮詢」17日在法拉盛華僑文教中心舉行，主協辦單...
「紐約社區健康營造4.0免費義診與諮詢」17日在法拉盛華僑文教中心舉行，主協辦單位代表、義診醫師及來賓共同出席，推動社區健康服務。（記者戴慈慧╱攝影）

法拉盛 華裔 華人

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