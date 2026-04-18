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北美洲象棋錦標賽落幕 紐約隊辦慶功宴

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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紐約象棋隊已於近日征戰歸來並在皇后區法拉盛舉辦慶功宴，表示將繼續加強訓練，力爭再...
紐約象棋隊已於近日征戰歸來並在皇后區法拉盛舉辦慶功宴，表示將繼續加強訓練，力爭再創佳績。(紐約象棋總會提供)

第十屆北美洲象棋錦標賽暨第一屆北美洲少年象棋錦標賽日前在德州休士頓舉辦，來自美國與加拿大的象棋高手與愛好者齊聚一堂，在為期三天的賽事中切磋技藝、以棋會友，呈現一場高水準的智力競技盛宴。紐約隊已於近日征戰歸來並在皇后區法拉盛舉辦慶功宴，表示將繼續加強訓練，以期再創佳績。

北美洲象棋錦標賽是北美地區最具代表性的中國象棋賽事之一，由北美洲象棋聯合會主辦、各地華人棋會等輪流承辦，旨在推廣中國象棋文化、促進北美棋手交流，並建立區域性的競技平台。今年恰逢賽事創辦20周年，並首次設立北美洲少年象棋錦標賽。承辦方和協辦方分別為休士頓象棋協會、以及休士頓中國人活動中心與美南江蘇總會。

紐約象棋隊已於近日征戰歸來並在皇后區法拉盛舉辦慶功宴，表示將繼續加強訓練，力爭再...
紐約象棋隊已於近日征戰歸來並在皇后區法拉盛舉辦慶功宴，表示將繼續加強訓練，力爭再創佳績。圖中左起：紐約象棋總會會長李明東、世界象棋聯合會副主席鄭勤霖、紐約棋隊獲獎者彭鉑、李銘堅、北美洲象棋聯合會主席胡全。(紐約象棋總會提供)

經過九輪激烈角逐，此次比賽男子組冠軍由北加州孫一鳴奪得，並獲得2500元獎金；黎英豪、范志、曹智聰、胡玉山以及來自紐約的彭鉑，分列二至六名。少年男子組方面，來自休士頓的Sean Liu、Joseph Hu、Andrew Wu包攬前三，紐奧良選手Yuchen Li、Lucien Lu、Henry Liang分列四至六名。團體賽前三名分別為北加州隊、洛杉磯隊和紐約隊。

紐約隊也已於近日征戰歸來，第十屆北美洲象棋錦標賽領隊及首席裁判長、紐約象棋總會會長李明東感謝主辦方及所有組織者的付出。他表示，他全程與隊員並肩作戰，親眼見證每一位棋手在賽場上的拚搏與堅持。此次較量高強度、高水平，對手實力強勁，隊員們沉著應戰，勝負固然重要，但更可貴的是隊員們在賽場體現的團結、專注與永不言棄的精神。比賽讓人看到差距、找到方向，今後也將繼續加強訓練，提升水平，為下屆賽事做更充分的準備。

第十屆北美洲象棋錦標賽恰逢賽事創辦20周年，並首次設立北美洲少年象棋錦標賽，參賽...
第十屆北美洲象棋錦標賽恰逢賽事創辦20周年，並首次設立北美洲少年象棋錦標賽，參賽者最小年齡為八歲。(紐約象棋總會提供)

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