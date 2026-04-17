詹瑪麗走訪華埠 批監獄施工擾民

州眾議員參選人詹瑪麗走訪華埠，批監獄施工擾民、支持重開柏路，並呼籲保護老店。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠州眾議會第65選區民主黨 初選在即，參選人、現任民主黨65選區C區領袖詹瑪麗(Mariama James)16日走訪華埠商戶，與業者交流；有商戶反映，近年保險 費、稅負及各類監管成本持續上升，經營壓力沉重，盼民選官員正視小商業困境。

詹瑪麗當日下午自柏路(Park Row)出發，先後走訪華埠勿街(Mott St.)的Paper Sons咖啡店、擁有百年歷史的永安和(Wing On Wo & Co)禮品店、合記飯店(Hop Kee Restaurant)，以及勿街與莫斯高街(Mosco St.)一帶的餐飲與雜貨店，沿途與店主、居民交流。

在合記飯店，業主李先生(Peter Lee)與在場社區人士向詹瑪麗反映，當前餐飲業面臨的壓力不僅來自租金 與人力成本，保險費用更成為沉重負擔。

有房東提到，市府各類監管措施過去較為「對立」，動輒開罰，如今雖有改善，例如衛生部門開始提前通知檢查時間，但整體經營環境仍未見明顯放鬆。「以前是隨時突擊檢查，現在會提前發電郵通知，讓商戶準備，這是好轉變，但整體壓力仍在。」

除營商成本外，社區人士也關注華埠老店流失問題。李先生和同行的李卓勳(Jan Lee)提出，應在政策層面設立「歷史店鋪(legacy business)」機制，為經營數十載的老字號提供租金或稅務上的支持，以維持社區特色。對此，詹瑪麗回應表示，她支持建立相關制度，並認為應在全市層面推動。

行程中，居民還向詹瑪麗反映華埠監獄重建工程延長施工時間所帶來的困擾。對於市府將施工時段延長至清晨6時至午夜，她表示對此安排感到憤怒，「這讓人覺得政府好像當這裡沒有人居住，完全忽視居民和商戶的正常生活與營運。」

詹瑪麗重申支持重開長期封閉的柏路。她指出，該路段自911事件後關閉至今，已對華埠與周邊社區造成實質隔離。隨著現任州眾議員李榮恩(Grace Lee)宣布轉戰州參議會，第65選區席位出缺，目前已有包括詹瑪麗在內的七人投入角逐。