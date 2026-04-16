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法拉盛「護照辦理日」19日登場 孟昭文等5民代合辦

記者鄭怡嫣／紐約報導
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皇后區法拉盛19日(周日)將舉辦「護照辦理日」活動，協助選區居民申請或更新護照。...
皇后區法拉盛19日(周日)將舉辦「護照辦理日」活動，協助選區居民申請或更新護照。(美聯社)

聯邦眾議員孟昭文與紐約州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、李羅莎(Nily Rozic)及市議員黃敏儀聯袂宣布，將於19日(周日)舉辦「護照辦理日」活動，協助選區居民申請或更新護照。

五位民意代表在聯合聲明中表示，隨著夏季旅遊旺季即將到來，不少家庭正準備出國旅遊或安排商務行程，如今正是處理護照需求的最佳時機，「我們很高興能在皇后區舉辦此次護照辦理日，讓選民能以更便捷的方式申請或更新護照」。

根據規定，申請護照者須為美國公民或出生於某些美國屬地的非公民國民(non-citizen national)，並須填寫申請表，活動當天將有郵局人員在現場提供協助。申請人亦須提交相關證明文件。

主辦方提醒，本次活動採先到先得方式，受理首次申請及護照更新申請。首次申請者須攜帶身分證明及美國公民身分證明文件的正本及影本；更新護照者則需攜帶最近一次護照，如有更名亦須提供相關文件。16歲以下兒童須由雙親或監護人陪同親自到場，並使用DS-11表格申請，同時提供親子關係證明及身分證件；若其中一方未能到場，則需提交額外文件。

費用方面，申請人須準備金融卡或信用卡，或開立抬頭為「Postmaster」的支票或匯票支付受理費；另須開立抬頭為「U.S. Department of State」的支票或匯票支付護照處理費。此外，申請人須提供近六個月內拍攝的彩色護照照片，或可於現場付費拍攝。

孟昭文指出，因應兩年前因護照需求激增導致處理時間大幅延長，她已推動國務院加快審核進度，包括在國會聽證會上要求時任國務卿布林肯(Antony Blinken)正視問題。經過努力後，目前護照一般申請處理時間已由2023年的10至13周縮短至四至六周，加急申請則由約七至九周縮短至二至三周。

活動訂於19日上午9時至下午2時，在位於皇后區法拉盛緬街41-65號的美國郵局舉行。

國務院 美國公民 皇后區

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