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鄭麗文訪陸 亞洲協會談美中台三角關係變數

記者劉梓祁／紐約報導
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中國國民黨主席鄭麗文訪京，亞洲協會報告分析美中台三角關係變數。(本報系檔案照)
中國國民黨主席鄭麗文訪京，亞洲協會報告分析美中台三角關係變數。(本報系檔案照)

亞洲協會政策研究院(Asia Society Policy Institute)旗下的中國問題研究中心(Center for China Analysis)發布報告手指出，中國國民黨主席鄭麗文(Cheng Li-wun)此次訪問中國大陸，可能使美國在對中政策上面臨更複雜的平衡。

此份題為「在美中台三角關係中定位國民黨：鄭麗文任期初期」(Positioning the KMT in the U.S.-China-Taiwan Triangle: Cheng Li-wun's Early Tenure)的報告，由該中心資深外交政策研究員馬利明(Lyle Morris)撰寫，發布時間恰逢鄭麗文啟程訪問北京，會晤中國國家主席習近平。這也是自2016年以來，首次有在任國民黨主席訪問北京。

報告指出，鄭麗文此次大陸行正值川普(Donald Trump)總統將於5月與習近平舉行峰會前夕，為三方關係增添新的戰略變數。對北京而言，習近平與鄭麗文「修補關係」的象徵意義，可能被用來展示兩岸關係趨於穩定，進而在與華府談判時強化自身立場。

分析指出，鄭麗文此行可能使美國在對中政策上面臨更複雜的平衡；一方面需維持對「一個中國政策」的既有表述，另一方面也須回應北京可能釋出的訊號，即兩岸關係正在「穩定」，並要求美方避免介入中國「內部事務」。

報告指出，華府正密切關注鄭麗文的言論。「華盛頓之所以關注她，並非因為她提出新的對美政策，而是其論述日益將美國描繪為風險來源，而非對抗中國的威懾支柱。」報告稱，其相關表述在某些方面已與北京官方敘事重疊，與過去國民黨領導人較為審慎、平衡的說法形成對比。

馬利明表示，鄭麗文強調台灣與中國大陸之間的「文明相似性」，並在論述上呈現與北京相對接近的傾向，同時提出重新詮釋「九二共識」等具爭議性的立場。這種策略使其能在設定整體兩岸論述方向的同時，保留政策操作上的彈性，以因應不同情境與受眾。

馬利明預測，2026年台灣地方選舉，將成為檢驗鄭麗文兩岸論述能否突破國民黨核心支持區的重要指標。

華府 國民黨 習近平

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