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市公校藝術競賽 前3名作品將登聯合國總部

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市公立學校宣布啟動「和平與公正的世界」視覺藝術競賽，以推動普及聯合國永續發展...
紐約市公立學校宣布啟動「和平與公正的世界」視覺藝術競賽，以推動普及聯合國永續發展的目標。圖為示意圖。(記者曹馨元／攝影)

紐約市公立學校(NYCPS)宣布啟動「和平與公正的世界」視覺藝術競賽，以推動普及聯合國永續發展的目標。報名自即日起開放至4月17日(周五)晚11時59分，勝出作品將於聯合國總部展出。

本屆競賽以「和平與公正的世界」為主題，聚焦聯合國可持續發展目標兩大核心議題，即第10項「減少不平等」(UNSDG10)，致力縮小收入、教育、醫療及機會等方面的差距；以及第16項「促進和平、公正與強大制度」(UNSDG16)，強調終結暴力、保障人權，確保政府與機構公平可信。

教育局表示，希望藉此鼓勵學生透過視覺藝術反思全球挑戰，構想公平、和平與包容社會的可能，並藉此展現紐約市多語言、多元文化學生群體的視野與聲音。「讓我們一同傾聽多元化學生的心聲，共同打造一個更永續、更富有同情心的世界」。

競賽面向目前就讀紐約市公立學校9至12年級的英語學習生(ELL)。參賽作品須為學生獨立創作的原創作品，接受媒材涵蓋水彩、丙烯等繪畫，鉛筆、炭筆等素描，數位插畫、拼貼、版畫、紡織藝術及攝影，不得使用受版權保護的素材或AI生成圖像。此外，每位參賽學生須附上約150字的創作自述，說明作品如何呼應UNSDG10或UNSDG16的核心精神。

前三名獲獎作品將於聯合國總部遊客中心公開展出。主辦方提醒，參賽即視為授權紐約市公立學校及聯合國總部將作品用於官方網站、社交媒體及相關出版物，且參賽作品概不退還；不符合規範者將取消資格。

每名學生限提交一份作品，以高解析度PNG、JPEG或PDF格式，透過官方表格bit.ly/MLartcontest2026上傳。截止日期為4月17日(周五)晚11時59分。

教育局 紐約市 聯合國

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