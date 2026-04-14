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紐約生存手冊／過敏季到來 用藥與防護應雙管齊下

記者馬璿／紐約報導
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隨著春季到來，樹木花粉也讓患有季節性過敏的紐約客不斷出現打噴嚏、流眼淚和鼻塞等症...
隨著春季到來，樹木花粉也讓患有季節性過敏的紐約客不斷出現打噴嚏、流眼淚和鼻塞等症狀。圖為示意圖。(記者馬璿／攝影)

隨著春季到來，樹木花粉也讓患有季節性過敏的紐約客不斷出現打噴嚏、流眼淚和鼻塞等症狀。過敏專家表示，在春季之後還會出現其他過敏原，症狀將持續整個夏季與秋季。醫生建議除服用藥物外，也可透過鼻噴型藥物與物理隔絕的方式減緩不適。

布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden)園藝總監摩爾(Shauna Moore)指出，目前季節性過敏的頭號殺手是樹木花粉，到了夏季，主要的過敏原會轉向草本植物，秋季則是各種雜草。摩爾也指出，雖然櫻花可能是紐約市最具代表性的春季花卉，但它們並非過敏的主要原因。相反地，那些外觀沒那麼吸睛的樺樹、楓樹、楊樹和柳樹恐怕才是主因。

她解釋，櫻花花粉較黏稠，主要靠蜜蜂和昆蟲傳播，而非隨風飄散，因此較不容易對人體產生刺激。「那些花朵較不起眼、不夠亮麗的樹木，無法吸引昆蟲幫忙傳遞花粉，因此它們需要依賴風力、降雨和天氣等環境因素來傳播。」

紐約長老會醫院與威爾康奈爾醫學院的耳鼻喉科醫生珀爾曼(Dr. Aaron Pearlman)指出，花粉過敏通常伴隨著噴嚏、鼻塞、流鼻涕，以及眼睛發癢、發紅或流淚等症狀。且由於過敏和感冒都可能突然發作，有時很難區分，但季節性過敏通常每年在固定時間發作，且持續時間較長。相比之下，感冒可能會伴隨發燒和更強烈的疲倦感，但通常只會持續幾天。

珀爾曼補充，並非所有季節性過敏患者都會在春季發作，有些人對樹木花粉敏感，有些人則對其他過敏原敏感，因此症狀可能會在夏季或秋季才達到高峰。

珀爾曼建議民眾可服用口服抗組織胺藥物、使用鼻噴型類固醇等預防性用藥的方式減緩症狀，在花粉濃度高的時候患者也可減少外出時間，或是關閉窗戶等物理阻隔方式改善過敏症狀。

Accuweather氣象學家安德森(Brett Anderson)表示，花粉在乾燥、多風的日子通常最為嚴重，而降雨則能沖走花粉。他補充說，雖然紐約地區花粉情況皆接近平均值，但由於上月出現異常溫暖的天氣，才導致樹木開花時間比往年早個幾周。安德森指出，從大趨勢來看，隨著氣候變遷，過敏季節正變得愈來愈長。溫暖的氣溫促使樹木提早開花，而初霜則來得愈來愈晚。

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