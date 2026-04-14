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植樹25年 華埠孔子大廈櫻花盛放 與海棠爭艷

記者許君達／紐約報導
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海棠花與部分單瓣櫻花花形相近，容易被混淆。(記者許君達／攝影)
海棠花與部分單瓣櫻花花形相近，容易被混淆。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠孔子大廈董事會主席梅犖生及副董事長于金山13日宣布，孔廈櫻花季即日起開始。預計大廈物業內及周邊的櫻花將在本周末達到最佳觀賞期，並可一直持續至少兩周。

根據天氣預報，紐約地區未來一周內氣溫將迅速攀升，春意盎然，15日(周三)曼哈頓的最高氣溫將接近華氏90度，與歷史最高紀錄持平，預計更多櫻花將會綻放。

曼哈頓下城地區建設歷史悠久，建築物密集，長期缺乏公共綠地。不過，華埠孔子大廈董事會經過25年的持續植樹和養護，現已培育起130株櫻花樹，春季開花時，成為社區一景。梅犖生說，孔廈的櫻花樹種以花期較晚的關山櫻(Kanzan)為主，這種花呈現粉色，花瓣緻密分層，通常比單辦櫻花花期略晚，但盛開時視覺效果更有衝擊力。

于金山說，在2001年九一一事件後，為重振遭受重創的華埠社區，孔子大廈開始栽種櫻花，以美化環境。此後的25年間，植樹工作一直持續，每年至少都會增加幾株櫻花樹，植樹的範圍包括孔廈社區內的公共空間、物業內難以利用的零散土地，以及大廈外圍的人行道等。今年則計畫繼續新植四株櫻花樹，配合4月底的世界地球日栽下。

除櫻花外，孔子大廈外還有少許海棠、桃花等樹種，其中位於孔子雕像兩側的兩株海棠樹，花期與櫻花重合，雕像在白色的海棠花背景下，更具地標色彩。

孔子大廈位於華埠包厘街東側、緊鄰紐約觀光勝地曼哈頓大橋，樓外人行道上的櫻花可24小時免費觀看。

國家氣象服務局(NWS)發布的預報顯示，紐約市本周內天氣持續乾燥晴好，從14日(周二)至周五(17日)之間，最高氣溫均超過華氏80度。其中在曼哈頓中央公園，15日(周三)的最高氣溫達到88度，追平歷史同期最高溫度。根據CBS天氣預報，包括紐約在內的整個美東地區，本周最高氣溫均高於歷史同期平均溫度的15至30度。而與紐約市北部和新澤西所在的內陸區域，最高氣溫將可突破華氏90度，讓人提前體會到夏天的感覺。

華埠孔子大廈從2001年九一一之後開始栽種櫻花，以美化環境、重振遭受重創的社區。...
華埠孔子大廈從2001年九一一之後開始栽種櫻花，以美化環境、重振遭受重創的社區。經過25年的栽培，現已擁有約130株櫻花樹。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠孔子大廈董事長梅犖生(左二)與副董事長于金山(左三)宣布，孔廈今年的櫻...
曼哈頓華埠孔子大廈董事長梅犖生(左二)與副董事長于金山(左三)宣布，孔廈今年的櫻花季開始。(記者許君達／攝影)

除櫻花外，華埠孔廈周邊還有包括海棠在內的其他樹種，花期與櫻花大致相似。圖為孔子雕...
除櫻花外，華埠孔廈周邊還有包括海棠在內的其他樹種，花期與櫻花大致相似。圖為孔子雕像背後的白色海棠花。(記者許君達／攝影)

孔子大廈董事會宣布，孔廈櫻花季即日起開始，預計盛花期將在本周末到來。(記者許君達...
孔子大廈董事會宣布，孔廈櫻花季即日起開始，預計盛花期將在本周末到來。(記者許君達／攝影)

華埠 曼哈頓 紐約市

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