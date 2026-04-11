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曼達尼住房政策 租客房東評價兩極

記者范航瑜／紐約報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)10日迎來就任百日，其住房政策在租客與...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)10日迎來就任百日，其住房政策在租客與房東之間評價兩極。(記者范航瑜／攝影)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)10日迎來就任百日，其住房政策在租客與房東之間評價兩極。租客倡議團體認為，市府過去百日已釋出加強保護租客的明確訊號，並與基層組織建立更緊密互動；房東團體則指出，相關政策仍停留在方向性表述，缺乏具體措施，加上市場環境轉弱，對未來走向持審慎甚至保留態度。

曼達尼上任首日即簽署多項行政令，重啟此前被擱置的租客保護辦公室，成立多個跨部門工作機制，強化對住房問題的統籌處理。唐人街住客協會CAAAV政聲組織部主任沈悅欣(Alina Shen)表示，曼達尼的可負擔性施政議程來自基層，也將由基層來推動落實。她說，「我們慶祝這位對人民負責、而非對利益集團負責的市長就任百日」。

CAAAV政聲過去百日參與了市府設立的「租金敲詐」公聽會，派出十名成員作證。市府房屋副市長及租客保護辦公室主任曾赴華埠，巡視租金穩定樓宇的實際狀況，並派遣督察登記建築違規。沈悅欣表示，相關行動讓基層租客首次感受到市府的直接介入，也希望未來能延續這種溝通模式。

但房東團體對過去百日的評價明顯不同。小房東維權聯盟主席黃啟旺表示，市府未提出具體且可行的政策方向，「上任一百天，基本上沒有什麼實質性行動」，整體仍停留在人事安排與政策表述階段。

黃啟旺指出，當前房地產市場疲弱，尤其多家庭住宅交易幾乎停滯，五至六家庭樓宇更無買氣，僅有三家庭以下物業仍有零星需求。「很多人只是因為價格便宜才會詢問，真正願意接手的人不多」，顯示市場信心不足。他說，若進一步收緊租金或加強管制，可能令本已承壓的房東群體更加難以為繼。

黃啟旺表示，現行政策環境下，維修成本、保險與稅負持續上升，若租金收入無法同步調整，將削弱房東維持物業的能力。他並質疑，過度強調租客保護，可能忽視市場另一端的承受能力。

華埠 租金 租客

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