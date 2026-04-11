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華策會特需家庭才藝秀多組演出展才華與韌性

記者戴慈慧╱紐約報導
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特需兒童表演者演出舞蹈「戰馬」。（記者戴慈慧╱攝影）
特需兒童表演者演出舞蹈「戰馬」。（記者戴慈慧╱攝影）

為慶祝「發展障礙意識月」及「自閉症與神經多樣性接受月」，華人策劃協會(CPC)皇后區特殊需求計畫10日在法拉盛舉辦首屆「特需家庭才藝表演」(Special Needs Talent Show)。活動吸引20多組特需人士及家庭報名參與，透過鋼琴、小提琴、武術及舞蹈等多元表演形式，向社區展現多樣性群體的才華與韌性。紐約州參議員劉醇逸(John Liu)到場致意。

華策會皇后區特殊需求計畫主任范元靜表示，這是該計畫首次舉辦大型才藝表演活動，報名反應踴躍，當天有超過20組特需人士參與。特需孩童家長馮斌也表示，此類活動意義重大，不僅讓孩子有機會走出家門、接觸外界，也讓社會大眾更了解特需群體。他說，透過舞台呈現，外界可以看到孩子們的努力與能力，有助於打破既有刻板印象，促進理解與接納。

當天演出內容豐富，包括JinEn Huang與祖母帶來的武術表演「中華響扇」；Erin Hsu與Lee Carey合作的鋼琴與小提琴合奏「梁祝」；另有由JinJin Li編舞、Harley Wang演出的舞蹈「戰馬」，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

主辦方表示，未來將持續舉辦相關活動，為特需人士創造更多展現自我與參與社區的機會。活動最後在全體表演者與工作人員合影中圓滿落幕。

特需學童表演鋼琴演奏，專注投入。（記者戴慈慧╱攝影）
特需學童表演鋼琴演奏，專注投入。（記者戴慈慧╱攝影）

全體表演者與主辦單位及來賓上台合影留念。（記者戴慈慧╱攝影）
全體表演者與主辦單位及來賓上台合影留念。（記者戴慈慧╱攝影）

法拉盛 皇后區 紐約州

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