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布碌崙86街遊民所 拆除工程遇阻

記者馬璿╱紐約報導
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在上月底的衝突後，開發商方的承包商已開始在布碌崙86街遊民所工程拆除舊有建築。(...
在上月底的衝突後，開發商方的承包商已開始在布碌崙86街遊民所工程拆除舊有建築。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)86街2501號擬建遊民所項目爭議持續延燒，在市府與居民代表會面，並強調拆除工程合法推進後，環保局(DEP)9日發出停工令，認定現場涉及違規石棉作業且對公共安全構成威脅，要求立即全面停工，為整起事件再添變數。

根據DEP於9日發出的命令，該址施工被認定屬於石棉相關工程，但在執行過程中違反紐約市空氣污染控制法及石棉相關規定，且對人體安全構成風險。要求整個場址即刻停止所有作業，並須在提交並獲批施工範圍說明，或補交並通過審核的石棉評估報告(ACP-5)或完整檢測報告後，方可復工，違者最高可面臨每日1萬元罰款。

不過，就在停工令發布前一天，市樓宇局局長提加尼(Ahmed Tigani)才以書面回函市議員莊文怡及州眾議員寇頓(William Colton)，強調該址拆除工程持有有效許可，且經多次檢查未發現違規或安全風險。回函指出，該物業目前持有全面拆除許可，相關申請程序均符合規定，未曾獲得任何豁免，且許可自2024年2月核發後，已多次依法續期，目前有效至2026年9月21日。

9日的停工令並非該址首次被調查石棉相關問題，樓宇局8日的回函表示，ACP-5石棉報告由具認證資格專業人士提交，相關監管與執法屬環保局職權範圍，樓宇局僅負責確認文件齊備並依賴環保局審核結果。至於社區質疑許可審批不當、應否獲得雨水排放許可等問題，樓宇局均回應程序符合規定，且未達需申報門檻。

然而，DEP翌日即以石棉違規為由下達停工令，顯示跨部門之間的認定恐怕出現資訊落差。

市府於8日上午召開的跨部門會議，由副市長及社會服務局(DSS)等代表，與莊文怡、寇頓幕僚長賀立寧及10多名社區代表面對面溝通。會中，莊文怡集中再次提出三大核心關切，包括許可程序爭議、選址距離學校過近，以及社區安全疑慮。她並批評會議過程「像雞同鴨講」，認為市府立場強硬、試圖說服居民接受既定方向。

據悉，民代與社區居民亦同時在採取法律行動，將持續阻止該工程推進。

市環保局(DEP)9日對布碌崙86街遊民所場址發出停工令，認定現場涉及違規石棉作...
市環保局(DEP)9日對布碌崙86街遊民所場址發出停工令，認定現場涉及違規石棉作業且對公共安全構成威脅，要求全面立即停工。(莊文怡辦公室提供)

眾議員 紐約市 布碌崙

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