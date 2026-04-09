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李羅莎爭取25萬撥款 希爾克瑞斯特圖書館兒童區翻新啟用

記者戴慈慧／紐約報導
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聯邦眾議員孟昭文(左二)、州眾議員李羅莎(左三)與皇后區公共圖書館總裁兼執行長沃...
聯邦眾議員孟昭文(左二)、州眾議員李羅莎(左三)與皇后區公共圖書館總裁兼執行長沃爾科特(左四)等民選官員及社區代表，共同為皇后區希爾克瑞斯特圖書館兒童區翻新工程剪綵啟用。(李羅莎辦公室提供)

皇后區希爾克瑞斯特(Hillcrest)公共圖書館近日完成兒童區翻新工程並重新開放。州眾議員李羅莎(Nily Rozic)表示，該項目由她爭取的25萬元州府撥款支持，旨在提升當地家庭與兒童的學習與活動空間。

圖書館當天舉行開放活動，吸引不少家長與孩童參與，現場安排說故事時間及親子活動。主辦單位指出，翻新後的空間更加明亮且具互動性，盼能成為社區兒童的重要學習據點。

根據規畫，此次工程涵蓋兒童閱讀區與會議室全面整修，包括更新書架與家具、鋪設新地毯、粉刷牆面，並升級電力與網路設備，同時進行石棉清除與空氣品質監測，改善整體環境安全與使用體驗。

皇后區公共圖書館總裁兼執行長沃爾科特(Dennis Walcott)指出，圖書館近50年來服務當地居民，翻新後加入新科技設備與家具，將進一步強化其教育與社區功能。

聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)也到場表示，圖書館對兒童成長至關重要，尤其對有學齡子女的家庭而言，是接觸知識與社區的重要場所。州參議員劉醇逸(John Liu)則指出，圖書館不只是借書空間，更是孩子認識世界的重要窗口。

工程自2025年夏季動工，期間採分階段開放，以降低對民眾使用的影響。兒童區與會議室於今年初完成主要工程，並在近期正式對外開放。

李羅莎辦公室表示，這筆經費為其今年第二筆社區投資，過去一年已為地方學校與社區機構爭取超過150萬元資金，用於設施改善與相關服務。

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