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繪畫、寫作比賽 史泰登島學生反霸凌

記者胡聲橋／紐約報導
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史島第十屆「挺身而出，制止校園霸凌」繪畫與作文比賽閉幕式現場。(史島地區檢察官X...
史島第十屆「挺身而出，制止校園霸凌」繪畫與作文比賽閉幕式現場。(史島地區檢察官X平台)

史泰登島地區檢察官辦公室最近在史島各學校舉辦了第十屆「挺身而出，制止校園霸凌」繪畫與作文比賽閉幕式，為各類獲獎作品頒獎，其中包括華裔學生的作品。這次繪畫與作文比賽共收到來自全區學生的1100多份參賽作品。

史島第十屆「挺身而出，制止校園霸凌」繪畫與作文比賽閉幕式頒獎儀式。(史島地區檢察...
史島第十屆「挺身而出，制止校園霸凌」繪畫與作文比賽閉幕式頒獎儀式。(史島地區檢察官X平台)

3月31日晚，約300名學生、家長和教師與史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)齊聚一堂，共同表彰來自38所參賽學校的獲獎者。這次以校園霸凌影響為主題的繪畫和作文比賽的參賽者從幼稚園到12年級的學生不等，有數位華裔學生獲獎，來自第8小學(PS 8)二年級的華裔學生Jayden Zhang和來自第62小學(PS 62)的Jocelyn Wung同獲小學繪畫組一等獎；來自34初中(I.S. 34)的Genevieve Wung獲得了初中繪畫組的一等獎。

閉幕式上，蘇珊瓦格納高中(Susan Wagner High School)合唱團和第22小學(PS 22)的學生進行了精采的表演，就連史島的動物明星、來自史島動物園的「史島查克」(Staten Island Chuck)也出席了活動。來自史島學院(Staten Island Academy)的貝洛(Nicholas Bello)和來自聖母星海學校(Our Lady Star of the Sea)的莫拉馬科(Noah Moramarco，)在閉幕式上朗讀了探討校園霸凌危害的文章。

史島地區檢察官麥文瀚在閉幕式上首先感謝參加這次比賽的學校和學生，以及當晚的表演者。他強調這項比賽在防止校園霸凌方面所發揮的作用。

「校園霸凌是一種有害的反社會行為，可能造成災難性的、改變人生的後果，而且往往會導致日後更嚴重的犯罪行為」，史島地區檢察官麥文瀚說，「這項年度比賽為我們區的學生提供了一個富有創意且意義深遠的途徑來表達他們對校園霸凌的感受，幫助我們的年輕人將痛苦轉化為力量」。

華裔 史泰登島

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