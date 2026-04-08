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紐約消費者信心指數 單季寫13年來最低點

記者許君達╱紐約報導
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2026年第一季度紐約州消費者信心指數連續第五個季度初在悲觀區間，並達到13年來...
2026年第一季度紐約州消費者信心指數連續第五個季度初在悲觀區間，並達到13年來的最低水平。其中食品採購成本是影響經濟信心的最大因素。(記者高雲兒╱攝影)

民調機構錫耶納學院(Siena College)發布的最新調查顯示，2026年第一季度，紐約州消費者信心指數(ICS)較上一季度下降，為2013年以來的最低點，但仍高於全美平均指數。在影響居民消費樂觀程度的因素中，食品、公用事業(Utilities)和住房居三甲。

ICS指數根據密西根大學提出的模型制定，主要通過具象化的受訪者消費意願，體現公眾對當前和未來經濟前景的主觀預期。從市場角度看，70通常被視為樂觀與悲觀的分水嶺，如果高於70，意味著受訪者對經濟前景樂觀。根據本季度的調查結果，紐約州居民的信心指數為65.6，較上季度下降3.2點。而全美平均指數雖增加，但僅有53.3。

紀錄顯示，紐約州的指數已連續第五個季度低於臨界值、處於悲觀區間。從詳細數據看，消費者對於當前經濟環境的信心略微下降0.4點，但對未來的預期指數則暴跌4.8點，大幅拉低平均值。

錫耶納學院數據管理副總監布羅德貝克(Travis Brodbeck)則進一步指出，本季度的消費者信心指數已跌至2013年10月以來最低點，其中共和黨人跌幅最大，下降了14.1點。

根據區域畫分，54%的紐約市居民認為生活尚可負擔，郊區和上州居民認為生活可負擔的比率更低，全州平均水平為46%。與之相對應，全州55%的受訪者表示曾經為了節省成本而選擇犧牲一部分生活舒適度，其中，紐約市居民比率最低。

在影響信心的因素中，認為採購食品對於家庭財務構成威脅的受訪者高達79%，其中高收入家庭亦達到77%。排名第二和第三的因素分別為公用事業和住房，分別由75%和72%的受訪者認為其帶來了財務壓力。

本季度的民調於3月3日至14日間進行，當時油價尚未受到中東戰事影響，而仍有51%的受訪者認為汽油構成了財務壓力，較上季度增加了五個百分點。自3月下旬，美國平均汽油價格突破每加侖四元，達到2022年俄烏戰爭爆發初期的水平。根據歷史紀錄，2022年認為汽油對財務構成壓力的紐約人高達69%，因而油價這一變量很可能會給下季度消費者信心指數帶來進一步的打壓。

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