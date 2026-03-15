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法拉盛圖書館辦青少年讀書會 探討LGBTQ歷史、身分認同

記者高雲兒╱紐約報導
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皇后區公共圖書館法拉盛分館近日舉辦「薰衣草文學社」青少年讀書會，邀請在地作家沈瑞安與年輕讀者面對面交流。(記者高雲兒╱攝影)
皇后區公共圖書館法拉盛分館近日舉辦「薰衣草文學社」青少年讀書會，邀請在地作家沈瑞安與年輕讀者面對面交流。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區公共圖書館法拉盛分館近日舉辦「薰衣草文學社」(Lavender Literary Society)青少年讀書會，邀請在地作家沈瑞安(Ryan Shen，音譯)與年輕讀者面對面交流。活動由圖書館與美國LGBTQ+博物館合作，透過導讀經典與當代文學，帶領青少年深入探討身分認同、社會歷史及個人成長歷程，為社區提供了一個理解多元文化的公共空間。

在歷史回顧環節中，沈瑞安重點介紹了傳奇民權運動家強森(Marsha P. Johnson)的生平，並以此為引子，揭開20世紀中期美國LGBTQ群體隱秘的生活面貌。他指出，在性別表達受到嚴格限制的年代，相關社交活動往往只能在地下進行，聚會場所常面臨執法部門的突襲與取締。沈瑞安特別提到1920年代在紐約哈林區盛極一時的「變裝舞會」(Pansy Balls)文化，這段曾吸引數千人參與、卻在1930年代後遭警方強力打壓的歷史，引發了現場學生對於不同時代社會包容度的深刻思考。

除了文獻閱讀，活動亦安排了感性的互動環節。當被問及「若能對歷史人物跨時空對話」時，學生們紛紛表達了對前人勇氣的敬意，感嘆如強森等先驅在艱難環境中尋找社群支持的韌性。沈瑞安也以「法拉盛孩子」的過來人身份，與在場青少年分享他在1980年代成長的心路歷程。他坦言，當時的社會環境極少討論「亞裔與LGBTQ身分」的交集，家庭與文化傳統的包袱，常使年輕人在理解自我認同的過程中感到孤立。

沈瑞安在總結時強調，文學討論不僅是知識的傳遞，更能為青少年提供探索自我與建立自信的安全場域。他鼓勵年輕一代透過閱讀不同背景的人生故事，打破文化藩籬。這場每月第一個周四固定舉行的讀書會，不僅是歷史課的延伸，更成為法拉盛亞裔社區中，連結不同世代經驗、共同面對身分課題的重要平台。

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