私立托兒所學費狂飆20% 業者歸咎市府

紐約市大舉擴張全民托育計畫，導致私營機構必須支付更高薪資以留住教師。(美聯社)

隨著紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)接連宣布擴大免費三歲班名額、首次推出全民兩歲班計畫，曼哈頓 私立托育機構卻大幅調漲學費。校方將此舉歸咎於紐約市擴張「全民托育」計畫所帶來的「不穩定影響」，導致私營機構必須支付更高薪資以留住教師。

據紐約郵報報導，這家宣布漲費的連鎖托育機構為「Manhattan Schoolhouse」，於曼哈頓共有五家校舍，服務對象為三個月至五歲幼童。今年1月，該校透過郵件告知家長，全日班計畫的每月學費將漲至近4000元，漲幅為20%。

此次調薪正值曼達尼大幅擴張全民免費托育計畫之際。儘管免費項目惠及家長，但批評者與教師則指出，市府在推出新計畫時，並未解決公私立教師之間的薪資不平等問題，為私營機構造成不公平的資源傾軋。

「Manhattan Schoolhouse」共同創辦人兼執行長法魯基(Kamila Faruki)直言，市府教育局(DOE)旗下托育項目的教師享有更高薪資福利，導致私營機構人才流失。「我們在跟市府競爭，很多私營計畫因為跟不上這波漲幅而倒閉；為了留人，我們不得不加薪，而這筆錢必須有人付。」法魯基說，將漲薪轉嫁於家長也是無奈之舉。

一名同樣運營連鎖托育機構的華人業者此前對本報記者指出，三歲班、四歲班等與政府合作的項目合同為幾年一續，而政府按合同撥款數字卻無法因應不斷攀升的運營成本，包括保險費、地稅、食材成本等；因此導致的財政缺口不得不靠私營項目來補足。

另一位不願具名的華人業者則說，如今私營托育機構難以支撐的現象十分普遍，「這也暴露了州市府在擴張全民托育時，沒有從業者的角度出發來做考量。」他並批評說，托育業中的供需關係因政府扶持消費者而導致失衡；「雖然不少機構也有想漲價的心，但因為擔心家長流失，能支撐的都還在苦苦支撐。」