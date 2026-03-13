我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

私立托兒所學費狂飆20% 業者歸咎市府

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市大舉擴張全民托育計畫，導致私營機構必須支付更高薪資以留住教師。(美聯社)
紐約市大舉擴張全民托育計畫，導致私營機構必須支付更高薪資以留住教師。(美聯社)

隨著紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)接連宣布擴大免費三歲班名額、首次推出全民兩歲班計畫，曼哈頓私立托育機構卻大幅調漲學費。校方將此舉歸咎於紐約市擴張「全民托育」計畫所帶來的「不穩定影響」，導致私營機構必須支付更高薪資以留住教師。

據紐約郵報報導，這家宣布漲費的連鎖托育機構為「Manhattan Schoolhouse」，於曼哈頓共有五家校舍，服務對象為三個月至五歲幼童。今年1月，該校透過郵件告知家長，全日班計畫的每月學費將漲至近4000元，漲幅為20%。

此次調薪正值曼達尼大幅擴張全民免費托育計畫之際。儘管免費項目惠及家長，但批評者與教師則指出，市府在推出新計畫時，並未解決公私立教師之間的薪資不平等問題，為私營機構造成不公平的資源傾軋。

「Manhattan Schoolhouse」共同創辦人兼執行長法魯基(Kamila Faruki)直言，市府教育局(DOE)旗下托育項目的教師享有更高薪資福利，導致私營機構人才流失。「我們在跟市府競爭，很多私營計畫因為跟不上這波漲幅而倒閉；為了留人，我們不得不加薪，而這筆錢必須有人付。」法魯基說，將漲薪轉嫁於家長也是無奈之舉。

一名同樣運營連鎖托育機構的華人業者此前對本報記者指出，三歲班、四歲班等與政府合作的項目合同為幾年一續，而政府按合同撥款數字卻無法因應不斷攀升的運營成本，包括保險費、地稅、食材成本等；因此導致的財政缺口不得不靠私營項目來補足。

另一位不願具名的華人業者則說，如今私營托育機構難以支撐的現象十分普遍，「這也暴露了州市府在擴張全民托育時，沒有從業者的角度出發來做考量。」他並批評說，托育業中的供需關係因政府扶持消費者而導致失衡；「雖然不少機構也有想漲價的心，但因為擔心家長流失，能支撐的都還在苦苦支撐。」

世報陪您半世紀

曼哈頓 紐約市 曼達尼

上一則

市議會預算公聽 議長聚焦長者需求

下一則

紐約財政前景 穆迪調降至「負面」 曼達尼稱「為時過早」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

小班制實施挑戰多 劉醇逸建議延達標時間

小班制實施挑戰多 劉醇逸建議延達標時間
紐約市三歲班再擴大 56郵區增逾千名額

紐約市三歲班再擴大 56郵區增逾千名額
紐約市每名學生撥款全美最多 上課時間卻全美最少

紐約市每名學生撥款全美最多 上課時間卻全美最少
市府缺錢考慮擴大路邊停車收費 曼哈頓區長支持

市府缺錢考慮擴大路邊停車收費 曼哈頓區長支持

熱門新聞

經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
紐約市樓宇局表示，紐約市在1月向非法出租房間的房產業主開出了近40萬元的罰單。圖為皇后區社區，僅為示意圖。(本報檔案照)

非法短租與改建房屋 紐約法拉盛房主被重罰

2026-03-11 15:51
曾經被視為鐵飯碗的文員、翻譯、客服及數據處理崗位，正處於被AI替代的風口浪尖。示意圖。（取自123RF）

紐約客談／時薪漲到30元？這些職位恐不再請人 讓AI取代

2026-03-11 13:36
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
「永發」餐館歇業期間，這座樓下為店面、樓上為住家的商住樓老店門窗緊閉。(谷歌地圖)

紐約上州華人餐館老闆被ICE拘8個月後返家 社區歡迎其重開餐館

2026-03-12 12:44

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」