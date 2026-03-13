我的頻道

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

ICE拘8個月 華人餐館老闆返社區獲熱迎

記者高雲兒╱紐約報導
「永發」餐館歇業期間，這座樓下為店面、樓上為住家的商住樓老店門窗緊閉。(谷歌地圖)
歷經八個月，紐約州奧奈達郡(Oneida County)坎登小鎮(Camden)華人餐館「永發」(China Moon)老闆張建豪(Jian Hao Zhang，音譯)，近日結束聯邦移民及海關執法局(ICE)的拘留，平安返回家中。這則喜訊讓人口僅2000餘人的小鎮倍感興奮，居民紛紛表示，正引頸期盼這家陪伴社區多年的中餐館重開。

張建豪去年夏天在餐館門口被聯邦移民及海關執法局強行帶走的情景，至今仍是居民口中揮之不去的記憶。目擊者回憶，多名ICE探員當時駕駛深色車輛突襲，在張建豪妻子與兩名子女的注視下將其帶走。雖然地方警局局長雷登(Sean Redden)曾到場關切，但聯邦人員僅以「移民違規」為由，並未透露更多細節。

根據ICE官方紀錄，張建豪於1990年代入境美國，雖於1999年接獲遣返令(Final Order of Removal)，但他仍繼續留在坎登鎮低調生活，並與家人共同經營永發餐館。在被拘捕後的八個月裡，他被關押在巴塔維亞(Batavia)拘留中心，由於移民法庭資訊不透明，家人一度難以掌握案件進展。

永發歇業期間，這座樓下是店面、樓上為住家的商住樓老店門窗緊閉，讓許多視其為生活一部分的居民感到不捨。坎登市長奧特曼(Jeffrey Oatman)曾感嘆，儘管他支持聯邦執法，但失去像張建豪這樣一位正直且受人尊敬的社區成員，令整個小鎮感到難過。

為了救回這位「鄰居」，坎登鎮居民自發組織了聲援行動，向相關部門寄出約150封聲援信，力陳張家人對社區的貢獻，並提到民每周五晚上排隊一小時只為買到永發的外帶餐點是常態，足見全鎮對這家餐館的熱愛。多位民意代表也為此發聲。張家人的律師與家人在煎熬中低調運作，最終促成了張建豪的歸來。

據鄰近商家表示，張建豪返家後神色如常，目前已著手清理店面，為重新開業做準備。不少居民激動地表示，張家的食物新鮮，老闆為人誠懇，「等餐館門一開，全鎮的人都要去吃頓中餐，用行動支持他們一家人。」

目前張家人希望低調恢復生活，居民也呼籲外界給予這家人空間。

奧特曼 ICE

上一則

皇后區74歲翁殺妻碎屍 網戀結緣的跨國婚悲劇收場
經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
紐約市樓宇局表示，紐約市在1月向非法出租房間的房產業主開出了近40萬元的罰單。圖為皇后區社區，僅為示意圖。(本報檔案照)

非法短租與改建房屋 紐約法拉盛房主被重罰

2026-03-11 15:51
曾經被視為鐵飯碗的文員、翻譯、客服及數據處理崗位，正處於被AI替代的風口浪尖。示意圖。（取自123RF）

紐約客談／時薪漲到30元？這些職位恐不再請人 讓AI取代

2026-03-11 13:36
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
