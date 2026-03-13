曼哈頓社區監獄 年內開挖地基

根據曼哈頓城區拘留所項目最新設計方案，聯絡華埠與中央街政府集中區的白街走廊將從最初的涵洞式設計改為高挑空的廣場式設計，並在公共空間內增加綠地和樹木。(DDC提供)

紐約市 設計與建築局(DDC)11日在華埠 舉辦曼哈頓 城區拘留所社區設計研討會。根據最新公布的方案和日程，該項目將於今年春季至夏季之間開始地基防護工程，最終設計方案將於今年底至明年初確定。若進展順利，工程將在2032年完工。

當局已就曼哈頓監獄的設計舉行過兩次社區研討會，11日的會議是第三次，對方案有數處修改完善，其中與華埠社區關係較密切的更改主要包括白街(White Steer)走廊公共空間拓展、增加綠植、採用特殊設計保護周邊社區隱私以及對建築阻擋日照情況的評估。

根據方案，新建築設計總高335呎，略低於其南側的現有曼哈頓地區法院大廈，建築外立面的視覺效果和裝修選材與前版方案相比，更加體現與周邊現有建築和社區的統一。新建築包含公共空間、開放空間以及羈押空間，而羈押空間全部位於82呎的高度以上，高於巴士打街(Baxter Street)一側的華埠社區所有居民樓。為確保社區隱私，羈押空間的窗戶全部採用開口細密且向上的金屬護欄，使在押人員能夠接收陽光、卻無法看到監室下方的公園、街道和社區。

與較早版本的方案相比，新方案最顯著的一項改變是全新的白街走廊設計，增加了白街走廊的地面寬度，同時縮減建築的上層空間，根據效果圖，新走廊的上方將變成一個高挑空的廊道型態，不會將整個白街走廊覆蓋，使「走廊」更似一個能見到陽光、能生長喬木的廣場。

在白街走廊內及其兩端，將設置較為寬闊的人行道，並在空間內設置綠地和一個用於安置未來規畫的靈活空間。效果圖顯示，新的公共空間內，將能容納至少24株較大的景觀樹木，其中22株將屬於新增樹木。

此外，針對社區關注的光照問題，最新方案詳細標明了新建築在不同季節、不同時刻的陰影位置。由於建築位於華埠社區西端，因此陰影影響最嚴重的時間段為夏季的午後至晚間，屆時華埠從巴士打街至茂比利街(Mulberry Street)之間、堅尼路(Canal Street)以南的整片街區大部分面積將被監獄大樓的陰影覆蓋。而在更需要陽光的冬季，由於太陽位置偏南，因此華埠堅尼路以南陰影面積較小，而陰影影響的主要範圍將轉移至路北的小義大利社區。