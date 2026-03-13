黃敏儀辦暑期營博覽會 法拉盛3╱14登場

市議員黃敏儀連續第五年主辦暑期營博覽會活動，為選區內的家庭提供多元化的暑假課外活動資訊。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會副領袖黃敏儀11日聯合多家暑期項目主辦機構代表宣布，將於14日(周六)舉辦第五屆年度「暑期營博覽會」。這已是黃敏儀連續第五年主辦此項活動，旨在為選區內的家庭提供多元化的暑假課外活動資訊。

黃敏儀表示，雖然市府的「夏季崛起」(Summer Rising)項目極受歡迎，但名額有限，家長往往需要尋找其他替代方案。法拉盛 周邊雖有許多優秀項目，但面對繁雜的課程與收費標準，家長在研究與比較時常感到心力交瘁，因此博覽會提供了一個直接對話的平台，幫助家長更直觀地找到最適合孩子的夏令營。

目前已確認參加的機構，包括華人家長會(CAPA)、、KidzConnect夏令營、SG Academy、亞裔教育聯盟(Asian American Coalition for Education II)紐約男童俱樂部(The Boys' Club of New York)、法拉盛YMCA、紐約知行教育中心(New York Tutoring Center)，以及紐約韓裔社區服務中心(KCS)。

黃敏儀感謝所有參與機構的貢獻，讚揚他們長期致力於為社區孩童創造安全、有趣且具備學習意義的環境。她說，這些項目的存在對於確保孩子在夏季保持活躍與參與感至關重要，不僅能防止學業退步，更能豐富孩子的生活閱歷。法拉盛圖書館館長曾陽也表示，去年的活動吸引超過100個家庭參加，今年期待能服務更多市民。黃敏儀最後強烈呼籲家長把握機會，親臨現場與營隊負責人交流，為孩子挑選出最合適的暑期體驗。

「暑期營博覽會」將於14日(周六)中午12時至下午2時，在法拉盛圖書館舉行。活動地點位於緬街41-17 號。本次活動無需預先報名，現場免費入場，家長可直接走訪各個攤位諮詢詳情。