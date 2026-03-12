我的頻道

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

已住史島30年…華裔警官阮貝利出任 史泰登島122分局局長

記者胡聲橋／紐約報導
市警122分局前局長卡魯巴(右)將局長徽章交給阮貝利(左)。(取自市警122分局官方臉書)
紐約市警總局宣布，由44歲的華裔警官(Captain)阮貝利(Bailey Goon，音譯)接替副督察(Deputy Inspector)卡魯巴(Luigi Carrubba)，出任史泰登島轄區包括新港(New Dorp)的市警122分局局長。

阮貝利自1996年起就居住在史島。目前，他和妻子以及五歲的女兒住在埃爾廷維爾(Eltingville)。從小就想當警察的阮貝利，於2006年起加入市警察局，並在警方致力降低犯罪率的「衝擊行動」(Operation Impact)期間，被派往曼哈頓中城南區。

「衝擊行動」是紐約市警方在2000年代實施的旨在降低犯罪率的策略，通過向高犯罪率熱點地區(即「衝擊區」)部署更多警力，打擊犯罪。紐約市警局每日監控「衝擊區」，追蹤犯罪情況、執法情況和警力部署。

他在中城南區服役後，被調往曼哈頓市警六分局，擔任巡警。2011年，他晉升為警佐(Sergeant)，並被調往史島，先後在市警122分局和123分局任職。

2015年，阮貝利晉升為巡官(Lieutenant)，並被調回曼哈頓，在10分局工作。2020年，阮貝利再次得到晉升，成為警官。他以警官警銜在布碌崙(布魯克林)南區警署工作，後來返回史島，先後在123、122和121分局擔任執行長官(executive officer)。在擔任市警122分局局長之前，阮貝利是史島渡輪(Staten Island Ferry)部門指揮官。

「我肩負重任，因為卡魯巴副督察在這裡的工作非常出色。但我已經準備好了」，阮貝利說，「我住在史島，我的家人也住在史島，我的家就在122分局的轄區內，我會讓這裡更安全，就像讓我的家人和朋友更安全一樣」。

阮貝利說，打擊犯罪的關鍵，在於對犯罪發生的地點進行監控並部署相應的資源。除了史島持續不斷的車輛失竊案外，阮貝利還希望解決針對老年人的詐騙問題。他表示，並非所有年長者都會使用社群媒體，市警察局需要通過挨家挨戶敲門和發放傳單的方式宣傳。他認為警方還應該去老人中心 、健身房和商店等場所開展預防犯罪活動，通過合理部署警力來努力降低犯罪率。

