小班制實施挑戰多 劉醇逸建議延達標時間

州參議員劉醇逸表示，願意給予紐約市更多達成小班制目標的緩衝時間。(記者戴慈慧╱攝影)

旨在縮減紐約市 學校班級人數的「小班制」(class size law)法案自推出以來，因其所面臨的實施挑戰而爭議不斷。該法案的核心起草人、紐約州 參議員劉醇逸(John Liu)釋出信號，表示願意給予紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)更多緩衝時間，建議將達成目標的期限從兩年延長至四年。

根據這項2022年通過的州法，紐約市學校80%的班級須在下一學年符合20至25人的人數上限，並於2027學年全面達標。然而，由於預算與空間不足，市府執行進度緩慢。本學年雖達成了60%的初步目標，卻是透過豁免包括八所特殊高中(Specialized High Schools)在內的數千所「高需求」學校才完成。

身為小班制法案的主要提案人，劉醇逸向教育媒體Chalkbeat表示，要求紐約市這個全美最大學區立即全面達標，確實面臨挑戰。他認為，若將達標期限延長，讓市府在未來四年內分別達成70%、80%、90%至100%的達標比例，是較為合理的做法。

劉醇逸指出，曼達尼已明確希望能遵循小班制法案，但他與市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)都認為需要更多的預算與時間。曼達尼在任內首份預算案中為小班制撥款近5億4300萬元，並估計在隨後三個財年中，每年的相關支出將增至近9億4300萬元，為其教育領域的重點支出。

對小班制法案向來持批判態度的PLACE NYC共同創始人朱雅婷表示，劉醇逸此舉是更為實際的考量，「他終於意識到，按照原先的計畫根本沒辦法落實」。朱雅婷說，小班制面臨人力物力挑戰，部分學區需新建學校才可達成，而「哪怕現在所有教師學位的在讀學生都畢業了，都補不齊足夠師資」；她認為，將達標時間延至四年雖可緩解壓力，但達標挑戰仍存在。

劉醇逸此前曾批評前市長亞當斯(Eric Adams)未能積極配合小班制實施、發布具體計畫，而拖延達標進程。如今正值公校市長控制權(mayoral control)即將期滿，劉醇逸在一份聲明中表示，在州議會同意延長該制度前，曼達尼必須提交一份清晰的小班制落實計畫。