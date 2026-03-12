非法改建住宅 法拉盛房主被罰30多萬

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約市樓宇局表示，紐約市在1月向非法出租房間的房產業主開出了近40萬元的罰單。圖為皇后區社區，僅為示意圖。(本報檔案照)
紐約市樓宇局表示，紐約市在1月向非法出租房間的房產業主開出了近40萬元的罰單。圖為皇后區社區，僅為示意圖。(本報檔案照)

紐約市樓宇局(DOB)表示，紐約市在1月向非法出租房間的房產業主開出了近40萬元罰單，其中有房東因違反Airbnb短租規定而被罰款1萬多元；與此同時，市府也正在打擊非法改建房屋的情況，皇后區法拉盛有房主因相關違規被罰款30多萬元。

根據Airbnb規定，若整套房屋出租時間少於30天，屬於短租範疇，房主必須同時居住在同一單位中；但曼哈頓一名房主在不在場的情況下，將西137街的一處地下室單位出租給租客，最終被發現並罰款1萬7500元。

隨著世界盃(FIFA World Cup)足球賽即將舉行，「紐約市合作夥伴關係組織」(Partnership for New York City)等商界領袖呼籲市府在今年夏季期間放寬Airbnb相關規定，但市府方面未作出答覆；若市府拒絕放寬規定，違規者每次違規，最高可被罰5000元。

與此同時，皇后區一棟住宅的房主因將一棟兩家庭住宅非法改建為五個獨立單間出租，被罰款30萬7500元；當局表示，這個位於法拉盛Blossom大道的建築樓還存在非法電力施工、以及火警警報系統不足等安全問題。

另有一名曼哈頓房主因將位於Hamilton Place的一棟獨立住宅非法改建為五戶住宅，被罰款7萬4000元；當局指出，業主在屋內加建隔牆以創造更多房間，並在房門上加裝門鎖。

在紐約市，將住宅改建為單間出租受到嚴格限制，儘管部分立法者曾提出將其作為應對住房危機的可能方案之一，但至今未能推行；許多市府官員，包括市長曼達尼(Zohran Mamdani)的預算顧問，都主張應更積極向違法房東與企業追討罰款，以彌補市府的預算缺口，公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)便曾指出，「市府目前仍有數十億元的罰款尚未從違法房東和企業手中收回」。

曼哈頓 世界盃 紐約市

