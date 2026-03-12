我的頻道

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

味之素召回3700萬磅遭汙染冷凍食品

記者胡聲橋╱紐約報導
農業部食品安全檢驗局(FSIS)宣布，味之素北美公司(Ajinomoto Foods North America)召回近3700萬磅可能被玻璃碎片汙染的冷凍食品。味之素北美公司表示，汙染源可能是受影響產品中使用的胡蘿蔔，這些胡蘿蔔可能含有玻璃碎片。

該公司一開始的召回範圍僅限於2月下旬在好市多(Costco)出售的特定炒飯產品。在收到顧客關於食品中發現玻璃碎片的報告後，該公司擴大了召回範圍，涵蓋了更多產品。

味之素北美公司此次召回的冷凍食品涵蓋多個知名品牌旗下的15種不同產品。品牌包括：味之素(Ajinomoto)、Kroger、Ling Ling、Tai Pei和Trader Joe’s。部分召回產品包括味之素正宗日式炒飯、味之素烤雞串炒飯、味之素東京風味醬油雞肉拉麵、Kroger中式風味雞肉炒飯、Ling Ling烤雞串炒飯、Ling Ling東京風味拉麵(多種口味)、Tai Pei雞肉炒飯、Tai Pei終極炒飯、Trader Joe’s雞肉炒飯和Trader Joe’s 雞肉燒賣。

這些產品透過好市多、沃爾瑪和山姆會員店(Sam’s Club)等大型零售商在全美範圍內銷售。

此次召回的冷凍食品的生產日期為2024年10月21日至2026年2月26日，保存期限為2026年2月28日至2027年8月19日。想要確定產品是否在召回範圍內，請檢查包裝上的編號是否為P-18356、P-18356B和P-47971。

如果顧客在冰箱中發現任何召回產品，專家強烈建議不要食用，因為玻璃碎片污染可能導致嚴重的消化道內傷。顧客應將安全處置受汙染冷凍食品，將其退回購買地點以獲得全額退款。

好市多 沃爾瑪

